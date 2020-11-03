Köylerde yıllardır süren gelenek: Bağbozumu

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Sonbahar ile birlikte köylerde başlayan bağbozumu renkli görüntüler oluşturuyor. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yeşilalan Köyü’nde, yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
ABD’nin 59. başkanlığı döneminde, Türk-Amerikan ilişkileri ne yönde etkilenecek? Türkiye’nin savunma stratejisinden, Doğu Akdeniz’e hatta Suriye’nin kuzeydoğusuna kadar neredeyse her alanda kriz yaşadığı ABD ile ilişkileri ne yönde evrilir? Konunun uzmanları Sputnik’e anlattı.
İstanbul Saraçhane’de toplanan onlarca eylemci, Hz Muhammed’i hedef alan karikatürler sebebiyle kriz yaşanan Fransa’yı protesto etti. Eylemciler “Fransa’da İslam düşmanlığı devlet eliyle had safhaya vardı. Diğer Avrupa ülkeleri aynı yolda. İslam düşmanlığına sessiz kalmayacağız” açıklaması yaptı.
Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı sürerken gündeme gelen üretim ekonomisine geçiş ihtimalini ve Türkiye’nin önündeki fırsatlarla zorlukları ekonomi uzmanı Şevket Apuhan, Sputnik’e anlattı. Apuhan “Küreselleşme ile mücadele üretim ekonomisinden geçiyor, 15 yıllık Cumhuriyet 46 fabrika açmıştı” dedi.
Bugün Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bu ulusal bayram dolayısıyla Rusya'nın parlamentosu olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik aracılığyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.
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