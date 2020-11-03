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    Köylerde yıllardır süren gelenek: Bağbozumu

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    • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde Sonbahar ile birlikte bağbozumu başladı.
    • Bahar ayında tarla sürümü, sulama, bakım gibi işlerle yoğun bir emek sürecindeki köylüler, topraktan emeklerinin karşılığını alıyor.
    • Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.
    • Bu köylerden biri de Mardin’in Savur İlçesine bağlı Yeşilalan Köyü. Köydeki bağbozumu telaşı renkli görüntüler oluşturuyor.
    • Köylüler, sabah erken saatlerinde kalkarak üzüm toplamaya başlıyor. Kimi topladığı üzümü bağın içinde oluşturdukları özel alanda eziyor, kimisi de eve götürerek evde eziyor. Elde edilen şire ile pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor. Bu işe genellikle yaşlılar öncülük ediyor.
    • Yıllardan bu yana süregelen ve bir kültür haline gelen bağ bozumu ile kış hazırlığı yapan köylüler, elde ettikleri ürünlerin bir kısmını batı illerinde bulunan çocuklarına, bir kısmını kendine ayırırken, ihtiyaç fazlasını ise satıyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde Sonbahar ile birlikte bağbozumu başladı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043143667_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_104623dec1bb1ab533730537af3af6f6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202011031043143882-koylerde-yillardir-suren-gelenek-bagbozumu/

    Sonbahar ile birlikte köylerde başlayan bağbozumu renkli görüntüler oluşturuyor. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Yeşilalan Köyü’nde, yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Üzüm, cevizli sucuk, pestil, pekmez, Mardin, sonbahar
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    Bahar ayında tarla sürümü, sulama, bakım gibi işlerle yoğun bir emek sürecindeki köylüler, topraktan emeklerinin karşılığını alıyor.
    Köylerde yıllardır süren gelenek: Bağbozumu
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