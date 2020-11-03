Köylerde yıllardır süren gelenek: Bağbozumu

ABD’nin 59. başkanlığı döneminde, Türk-Amerikan ilişkileri ne yönde etkilenecek? Türkiye’nin savunma stratejisinden, Doğu Akdeniz’e hatta Suriye’nin kuzeydoğusuna kadar neredeyse her alanda kriz yaşadığı ABD ile ilişkileri ne yönde evrilir? Konunun uzmanları Sputnik’e anlattı.