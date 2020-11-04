Bayraklı Adalet Muhtarı Uluç: Binaların çürük olduğunu biliyorduk ama bu kadar şiddetli bir depremi beklemiyorduk

İzmir depreminde 14 binanın kullanılamaz hale geldiği Bayraklı Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Uluç, “Binaların çürüklüğü bizi tedirgin ediyordu ama bu kadar şiddetli bir depremin yaşanacağı hiç aklımıza gelmezdi. İmar barışı sürecinin bize çok zararı oldu” dedi.

Depremde bu binaların yıkılması çok şaşırtıcı değil

İşte Muhtar Uluç’un açıklamaları:

“Barış sitesinde 9 kişi hayatını kaybetti, hala da enkaz altında kişilerin olduğu söyleniyor. 51 Yıldır burada oturuyorum, depremde bu binaların yıkılması çok şaşırtıcı değil. Birçoğu kooperatif binası bunların. Kooperatiflerin zamanında yaptığı hatalardan dolayı kaybımız var. Deprem yönetmeliğinden dolayı 2000 yılından sonra yapılan binalarda bir sıkıntı yaşanmadı. Gözaltına alınan müteahhitleri tanımıyorum.

Bu şiddetli bir depremin yaşanacağı hiç aklıma gelmezdi. Bizim için şaşırtıcı oldu. En fazla 5.5 depremlerle karşılaşırız diye düşünürdüm. Bizim için şaşırtıcı oldu. Bence göz göre göre gelen bir deprem değil ama binaların çürüklüğü bizi tedirgin ediyordu. İmar barışı sürecinin bize çok zararı oldu. 1999 Depreminden sonra binalara bakılması gerekirdi, tespit edilmesi gerekirdi ama birçok şey unutuldu gitti.”

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