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    Mustafa Varank

    Bakan Varank açıkladı: İlk yerli hava-hava füzelerinin bu ayın sonunda test edilmesi bekleniyor

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202011091043188900-bakan-varank-acikladi-ilk-yerli-hava-hava-fuzelerinin-bu-ayin-sonunda-test-edilmesi-bekleniyor/

    Bu yıl pandemi koşulları gereğince sanal ortamda düzenlenen SAHA EXPO savunma sanayi fuarının açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hava-hava füzelerinin kasım ayı sonunda test edileceğini açıkladı.

    Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmeleri arasında yer alan SAHA İstanbul’un düzenlediği 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO açıldı. 9 Kasım’da başlayan sanal fuar, 9 Nisan 2021’e kadar ziyaret edilebilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sanal fuarda, 288 firmanın katılımıyla savunma ve havacılık sanayisi ürünleri sergileniyor. Sanal fuarda, 355 adet 3 boyutlu ürünün, 651 ürün tanıtım videosunun ve 1.540 tanıtım kitapçığının incelenebileceği belirtiliyor. Sanal fuarla birlikte Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, BAYRAKTAR TB2 İHA, T129 ATAK helikopteri ve çeşitli füze sistemleri gibi Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerinin dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor.

    ‘Ayaklarımız yere çok sağlam basıyor’

    Salgına rağmen Türk savunma sanayisinin hız kesmediğini belirten Bakan Varank “Ayaklarımız yere çok sağlam basıyor. Bu fuarda sergilenecek ürünler, kendimize olan güvenin, yeteneklerimizin, ve ürün kalitemizin en somut göstergeleri. SAHA EXPO sayesinde, Türkiye savunma sanayisinde gövde gösterisi yapıyor dersek sanırım abartmış olmayız” dedi

    © AA
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    Savunma sanayisinin teknoloji yoğunluğunun her geçen gün arttığına dikkat çeken Varank, tüm bu yetkinliklerin tek bir firmada oluşmasının yönetilebilir ve ekonomik olmadığını söyledi. Varank, şunları ekledi: “İşin bir boyutu da sektörde ambargo ihtimalinin her zaman varlığını sürdürmesi. Küresel arenadaki güç yarışı, ambargoların sistemde belirleyici olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu alanda bağımsızlığı yakalamak ekonomik ve siyasi bağımsızlıkla neredeyse eşdeğer bir anlama geliyor. Bağımsızlığa giden yol da kendi özgün teknolojilerimizi geliştirmekten geçiyor. Biz savunma sanayisindeki büyük sıçramayı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği vizyon sayesinde gerçekleştirdik. Bizlere verdiği talimat; uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayisini kurmak oldu. SAHA İstanbul bu hedefin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.”

    Hava-hava füzeleri test edilecek

    Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli hava-hava füzelerine dikkat çekerek “Bu ayın sonunda testlerinin yapılmasını bekliyoruz” bilgisini paylaştı. Türkiye, GÖKTUĞ Hava Hava Füzesi projesiyle Bozdoğan ve Gökdoğan adında iki füze geliştiriyor.

    Varank, konuşmasını şöyle noktaladı:

    “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.”

    Sanal fuarlar pandemiden sonra da devam edecek

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Pandemide ihracat kayıplarının önüne geçilmesi büyük önem arz ediyordu” diyerek sanal fuarların buna katkı sağladığını belirtti. Sanal fuarların, maliyet ve zaman açısından da avantaj getirdiğini belirten Pekcan pandemi dönemi sonrasında da yeni normalin parçası olarak sürdüreceklerini ifade etti.

    Bakan Pekcan, ayrıca, “Geçtiğimiz sene savunma sanayimiz 2.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sene ilk 10 ay itibarıyla 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olup geçen yılın aynı döneminde göre pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 oranında ihracat artışı gerçekleştirmiştir” bilgisini paylaştı. Pekcan, konuşmasının devamında, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Prof. Dr. Demir’den ihracat vurgusu

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuşmasında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firma sayısının 1.500’ü aştığını ifade etti ve şunları ekledi:

    “Bizim artık kendine yetebilen, rekabet edebilen bir savunma sanayimiz var. İyi bir gidişatımız var ama bunun yetmeyeceğini ve daha gelişerek gitmesi gerektiğine inanıyorum. Milli Teknoloji Hamlesi kavramına özellikle vurgu yapmak istiyoruz ve bunu sanayi ve teknoloji ekosistemimizin bütününe yayılmasını tekrar vurgulamak istiyorum.”

    Önümüzdeki dönemde sektör için ihracat ve çoklu kullanım kavramları öne çıkacağını belirten Prof. Dr. Demir, “Geniş bir savunma sanayi ekosistemiyle hem ihracat fırsatlarının değerlendirilmesinde hem de çoklu kullanım ile diğer sektörlere hizmet vererek büyümeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra harbe çok daha hazır bir savunma sanayi oluşturmuş olacağız” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Ruhsar Pekcan, TÜBİTAK, İHA, Mustafa Varank, yerli füze, Fuar
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