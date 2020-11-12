Pilotların beklentisi, 2021 yılının sonuna kadar, pandeminin yerini eski düzene bırakması

Sivil havacılık pandeminin etkisini en derinden hisseden sektörlerin başında geliyor. Yolcu sayılarındaki ani azalma ve ülkelerin getirdiği kısıtlamalarla birlikte dünyadaki birçok havayolu şirketi iflas bayrağını çekti ya da çekmek üzere. Aynı zamanda bu krizden sektör çalışanları da etkileniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yaptığı açıklamaya göre seyahat talepleri yüzde 75 düştü ve 4.8 milyon sektör çalışanı işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu durumun elbette Türkiye’ye de etkileri oluyor. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot H. Murat Ersoy, Sputnik’e yaptığı değerlendirme, sivil havacılıktaki krizin pandeminin başından var olduğunu belirterek birçok ülkedeki havayolu şirketin batma noktasına geldiğini belirtti. Birçok şirketin de işçi çıkarma ya da düşük maaş politikası uyguladığını belirten Ersoy, şunları söyledi:

‘Beklentimiz aşının bulunması ve normal düzene geçilmesidir’

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‘Yabancı pilotlara belirli bir süre boyunca ücretsiz izin verildi’

Türkiye’deki havayolu şirketlerinin uyguladığı politikalara da değinen Ersoy, işçi çıkarmanın olmadığını ancak kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinlerin söz konusu olduğunu ifade etti. Birçok havayolu şirketinin ücretsiz izin uygulamasını çok fazla hayata geçirmediğini de belirten Ersoy, “Maaş düşürme ile uygulamalarına devam ediyorlar” dedi. “Özellikle birçok ülke ilk uygulamaları kendi ülkelerinde çalışan yabancı ülke vatandaşlarına yaptılar” diyen Ersoy, “Bizim ülkemizde şu anda yabancı pilotlara belirli bir süre boyunca ücretsiz izin verildi. Bu ücretsiz izin, işten çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Belki ücretsiz izin sonunda bir normalleşme olur, o kişiler tekrar işlerine dönecektir. Ama Avrupa’da ve Asya’da fazla sayıda işçi çıkartma yaşanıldı” ifadelerini kullandı.

‘Uçağa binecekler evden çıkmadan maskelerini taksınlar’

Peki, güvenli ulaşım nasıl sağlanacak ve Türkiye’de neler yapılıyor? Ersoy’un bu soruya yanıtı ise şöyle oldu:

“Biz, pandeminin başından beri ulusal ve uluslararası yayınları çok yakından takip ediyoruz. Alınması gereken önlemleri şirketlerimiz ile sürekli paylaşıyoruz. Onlar da bizimle paylaşıyorlar. İyi bir iletişim içindeyiz. Bu çok önemli çünkü ancak birbirimizle doğru iletişimi sağladığımız zaman doğru sonuçlara ulaşıyoruz. Korunmak için önemli olan Kovid-19’la mücadele kapsamında yayınlanan 14 maddeye dikkat etmemiz. Uçakları dezenfektasyonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz uçaklara binişte HES kodu kullanılıyor. Birçok ülkeye girişlerde de PCR testi isteniyor. Ayrıca, kendi ülkelerine girdiklerinde de karantina uygulatabiliyorlar. Bunlar önemli faktörler. Çünkü havacılığın ve sektörün devamı gerekiyor. Kargo uçuşları devam ediyor, ülkemizde de birçok havayolu bu alanda ciddi konumlara geldi. Daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Önemli olan herkesin kişisel korumasına dikkat etmesidir. Özellikle uçağa binecek yolcularımızın daha evden çıkarken maskelerini takmaları ve o maskelerini uçuş boyunca asla çıkarmamaları çok önemli. Kurallara uyulduğu sürece Kovid-19 riski giderek azalacak ve aşı bulununca da çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Türk sivil havacılığının çok çok iyi yerlere geleceğine biz inanıyoruz.”

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