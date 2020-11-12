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    Türkiye Psikiyatri Derneği’nden İzmir depremzedelerine ücretsiz destek

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202011121043214631-turkiye-psikiyatri-derneginden-izmir-depremzedelerine-ucretsiz-destek/

    Türkiye Psikiyatri Derneği, 115 kişinin hayatını kaybettiği ve binden fazlasının yaralandığı İzmir depreminin ardından afetzedelere destek için 74 gönüllü psikiyatristin yer aldığı ücretsiz ruhsal danışma hattı kurdu. Dernek yetkilisi Rahşan Erim “Birçok doktorumuz depremzede olmalarına rağmen gönüllümüz oldu” dedi.

    Ege Denizi’nde 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, başta en büyük yıkımın yaşandığı İzmir Bayraklı olmak üzere deprem bölgesinin tamamındaki afetzedelerin yaralarını sarma çabası sürüyor. 

    Toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği ve binden fazla kişinin yaralandığı depremin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği, hem saatler hatta günlerce enkaz altında kalanlara, hem de yakınlarını ve evlerini kaybedenlere yaşadıkları bu zorlu süreçte destek olabilmek için “ruhsal danışma hattı” kurdu. 

    İzmir’deki depremzedelere her gün 12 saat ücretsiz ruhsal destek 

    Derneğin İzmir şubesinin başlattığı ücretsiz girişim “Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından İzmirli depremzedelere ruhsal destek vermek amacıyla bir telefon hattı kurulmuştur. 08505326676 numarasından erişilebilecek olan hat 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecektir” şeklinde duyuruldu. 

    ‘Hattı arayan depremzedeleri, kendileriyle görüşmeyi bekleyen psikiyatristler hazır bekliyor’ 

    Söz konusu gönüllü destek girişimiyle ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi koordinatörlerinden Doktor Öğretim üyesi Burcu Rahşan Erim, Sputnik’e açıklamalarda bulundu. Erim “Hem sahada hem de uzaktan oradaki depremzedelere destek verebilmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi’nin yetkilileri bir yandan sahada yoğun olarak çalışıyor. Öte yandan da, çok daha fazla sayıda depremzedeye ulaşabilmek adına, ücretsiz bir hat kurduk. Tüm depremzedeler için bu hattı aramak da orada destek almak da ücretsiz diye anlattı.

    ‘Hem krize müdahale hem danışmanlık görevi’

    Erim Arayan İzmirliler, karşılarında daima kendileriyle görüşmeye hazır olan bir psikiyatrist buluyorlar. Bu hatta akut krize müdahale bulunuyoruz. Eğer bu destek yeterli olmazsa ve kişinin acil bir psikiyatri hizmeti alması gerekiyorsa o zaman o kişileri gönüllü meslektaşlarımıza yönlendiriyoruz. Görüşmelerden sonra, eğer gerekli olursa, yüz yüze olan terapilere de geçebilmek adına online görüşmeler yapan yine gönüllü psikiyatrist arkadaşlarımız var. Hattımızı arayanları bu sefer de onlara yönlendiriyoruz. Hattımızın şu an bir triyaj görevi var gibi. Hem danışmanlık hizmeti hem de krize müdahale hizmetini bir arada yürütmeye çalışıyoruz” dedi. 

    ‘74 psikiyatrist 3’er saatlik nöbetle çalışıyor’ 

    Halihazırda 74 gönüllü psikiyatristin görev yapmakta olduğunu aktaran Erim Arkadaşlarımız 3’er saatlik nöbetler halinde çalışıyor. Görüşmelerin ardından değerlendirmeler yapıyoruz. Bu hattı henüz Pazartesi günü açtık. Şimdiden 60 depremzede ile görüşme yaptık. Ancak çok daha fazlasına destek verecek kapasitemiz var. Daha çok kişiye ulaşıp daha fazla yara sarmayı umut ediyoruz” dedi. 

    ‘Gönüllerimizin birçoğu kendileri de depremzede, buna rağmen çalışmalarda yer alıyorlar’ 

    Erim Gönüllerimizin birçoğu kendileri de depremzede, buna rağmen çalışmalarda yer alıyorlar. Üstelik zaten Kovid-19 yüzünden sağlık çalışanları çok yıpranmış durumda. Üstüne bir de deprem eklenince İzmirli meslektaşlarımızın yükü bir kat daha ağırlaşmış oldu. Biz de onların tükenmelerini engellemek adına ‘tükenmenin çaresi dayanışma’ diyerek yola çıktık. Kovid-19 döneminde benzer bir hat çalışmamız olmuştu. Bu da ikincisi diye ekledi.

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    Etiketler:
    Dayanışma, Burcu Rahşan Erim, psikiyatri, Psikoloji, terapi, Destek, Türkiye Psikiyatri Derneği, Deprem, İzmir, Elif Sudagezer
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    Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Köprünün üzerinde bir beton, asfalt tabakası vardı. O tabakanın altında ne çıkacağını merak ediyorduk. Restorasyon çalışmalarında yaklaşık 55 santimetrelik bir tabaka ortaya çıktı. Asfalt ve zaman zaman dökülen betonlarla ne yazık ki köprümüzün üzerinde böyle tabakalar oluşmuş. Şimdi ise o tabakaların kaldırılıyor olması ile beraber alttan o eski taşlar çıktı. Selçuklu zamanında 770 yıl önce köprüye konulan taşlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Köprünün yarısı bu tabakadan temizlendi. Geri kalanı da temizlenmeye devam ediyor. Taşların yer yer seviyelerinde bozulmalar var. Bunlarda kurul kararı ile düzeltilecek. Çalışmalar tamamlandığında 770 yıl öncesindeki görünümüne kavuşacak. 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında hizmete açılması planlanıyor” dedi.
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