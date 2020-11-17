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    Diyarbakır’da katıldığı Nevruz kutlamasında öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut

    Kemal Kurkut davasında sanık polis beraat etti

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    Diyarbakır’da katıldığı Nevruz kutlamasında öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut davasında sanık polis Y.Ş. hakkında “kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

    Diyarbakır’da katıldığı Nevruz kutlamasında öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut davasında sanık polis Y.Ş. hakkında “kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

    Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruzu’na katılırken öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un katil zanlısı polis Y.Ş.’nin “Olası kastla adam öldürme” suçundan yargılandığı davanın 12. duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Kurkut ailesi avukatları olan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Mehmet Emin Aktar, Serdar Çelebi, Sidar Avşar, Mehmet Öner ve Muhlis Oğurgül katıldı. Duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi önünde ve mahkeme salonunun bulunduğu koridorda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    Savcı mütalaasını yeniledi

    10. celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın olay anındaki durumu ve atış sayısı dikkate alındığında aşırılığa kaçarak silah kullanıldığına dikkat çekerek, sanığın “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Duruşmada söz alan Kurkut’un ağabeyi Cihan Kurkut, delillerin ortada olduğunu belirterek, adil yargılama talebinde bulundu.

    Av. Aktar: Savcı bir kaza oldu diyor, bunu kabul etmiyoruz

    Söz alan avukat Mehmet Emin Aktar, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, “Savcı bir kaza oldu diyor. Bunu kabul etmiyoruz” dedi. Ulusal Kriminal Büro’nun ilk raporundaki tespitler ile Kurkut’un öldürüldüğü anda yaşananlara değinen Aktar,  şu ifadeleri kullandı:

    “Bilirkişi ‘Sanık silahı doğrultuyor. 5-6 metrede vurmak istiyorsanız ayağından vurursunuz, havaya ateş edersiniz öldürücü bir yeren vuruyorsunuz kasten bir cinayet ve öldürme var’ diyor. Bilirkişi olayın vahametini o kadar çok düşünmüş ki sonuç kısmında kamera görüntüsü dikkatle izlenmiş. Hareketli kamera kayıtlarında fotoğraflarda kalite düşük olacağından deşifre klibi izlenmeli demiş, mahkemede izledik mi, hayır. Ulusal Kriminal, bu çalışmasında ‘şayet tutuklu bulunan sanık’ demiş, bilirkişi raporunda. Bilirkişi, öldürme olayına bakınca herhalde fail tutukludur demiş. Bu ülkede herkes durumdan bir vazife çıkarır.”

    Baro Başkanı Aydın: Sanık akşam saatlerinde başka seri numaralı bir silah teslim ediyor

    Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın da “Olay yerinde sadece TOMA ve poliste silah var. En son yapılması gereken işlem, polisler ilk olarak silahlarına dadanıyorlar. Valilik açıklaması canlı bomba olduğuna dairdi ama o açıklamayı valilik sitesinde görmedim. Herhalde kaldırmışlar. Bu soruşturmayı başından sonuna sanırım mesai arkadaşı olan ve Terörle Mücadele tarafından yürütüldü. Sanık olaydan 25 gün sonra silahıyla emniyet müdürlüğüne saat 11.40’da teslim oldu. Aynı gün garip bir şekilde, sanık akşam saatlerinde başka seri numaralı bir silah teslim ediyor. Buna ilişkin bir şey konuşuldu mu? bu silah soruldu mu? Bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

    Sanık beraatini istedi

    Sanık Y.Ş. ise seken bir mermi bile olmadığını, kendisinin Kurkut’u vurmadığını ileri sürdü. Y.Ş.  "Yaklaşık 3.5 yıldır soruşturma dar kapsamlı, ben bu dosyanın en alakasız sanığıyım, maddi deliller ışığında beraatimi talep ediyorum. Görüntülerle maddi delillerin uyuşmadığı, bir dosyada tek ben yargılanmaktayım. Diğer ateş açan polisler de dosyada olsaydı, benim suçsuz olduğum görülecekti” dedi. 

    Sanık avukatı da savunmasını tekrarlayarak, müvekkilinin beraatini istedi. 

    Mahkeme beraat kararı verdi

    Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Yargılama aşamasında alınan raporlar, görüntü kayıtları, otopsi raporları ve ATK raporları doğrultusunda sanığın suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediğinden” oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, gerçek failin bulunması amacıyla olay yerinde görevli tüm polisler ile daha önce takipsizlik kararı verilen polisler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını kararlaştırdı. 

    Üye hakim karara katılmadı

    Beraat kararına katılmayan bir hakim ise sanığın eyleminin “bilinçli taksir ile adam öldürme” suçunu oluşturduğu söyledi.

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    Etiketler:
    Cihan Kurkut, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın, Diyarbakır Barosu, Beraat, Polis, Nevruz, Diyarbakır, Kemal Kurkut
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