Emekli Tuğgeneral Eslen: ‘Yunanistan F-35 alırsa Türkiye karşısına S-400’leri koyar’

ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye’ye vermediği F-35 savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından yeni talibi Yunanistan oldu. ABD’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, uzmanlar Türkiye'nin S-400’lerle edindiği güce dikkat çekiyor.

Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’yle birçok farklı ihtilaf içinde bulunan Yunanistan, ABD'den F-35 savaş uçağı alımına yönelik resmi bir talepte bulundu. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın, 6 Kasım'da, F-35 alımına yönelik ABD hükümetine resmi bir talep mektubu gönderdi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Yatırım Dairesi Genel Müdürü Teodoros Lagios, imzalı talep mektubunda, toplamda 18 ila 24 adet yeni veya varsa Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış savaş uçağı tedarikinin istendiği ifade edildi. Mektupta, “İlk F-35’lerin 2021 yılı içinde teslim edilmesi Yunanistan için önemlidir. Talebimizi acil incelemenizi rica ederiz” denildi.

Son yıllarda askeri yatırımlarına hız veren Yunanistan, Doğu Akdeniz’de devam eden gerilim üzerine, Eylül ayında, Fransa’dan 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş uçağı almayı kararlaştırmıştı.

‘ABD’nin iki ülke arasındaki stratejik dengeleri dikkate alması lazım’

Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Yunanistan’ın Ege Denizi’ni bir ‘Yunan Denizi’ olarak görmek istediğini ifade eden emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, “Yunanistan, Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin haklarını gasp etmeye çalışıyor. Buna ek olarak bir de Kıbrıs meselesi var. Yunanistan, nüfus olarak küçük, ekonominin kötü gidişata sahip olduğu ve endüstrinin gelişmiş olmadığı bir ülke. Kendini Türkiye ile mukayese etmesi zaten mümkün değil. Yunanistan, şimdi olduğu gibi tarih boyunca da başka büyük ülkeleri arkasına alarak hareket ediyor” dedi.

Yunanistan’ın F-35 alımı konusunda aceleci bir tavır izlediğini belirten Eslen, ABD’nin Yunanistan’ın bu talebine nasıl yaklaşacağına ilişkin “Türkiye hem jeopolitik konumu hem de yetenekleri itibarıyla ABD ve NATO için çok önemli bir ülke. ABD’nin hem Ege’de hem Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a verdiği kayıtsız şartsız destek, kendi çıkarlarına uygun değildir. ABD’nin iki ülke arasındaki stratejik dengeleri dikkate alması lazım” ifadelerini kullandı.

‘S-400’lerin karşısında F-35’lerin ‘hayalet uçak’ yeteneği yok’

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan’ı telaşlandırdığını ifade eden Eslen, “Yunanistan F-35 alırsa Türkiye karşısına S-400’leri koyar. Bütün dünya biliyor ki S-400’lerin karşısında F-35’lerin ‘hayalet uçak’ yeteneği yok. ABD de bundan kaygılanıyor. Yunanistan, F-35 edinme gayretlerini devam ettirirse Türkiye S-400’ler ile Yunanistan’ın bu etkinliğini sıfırlayabilir. S-400’leri Ege ve Doğu Akdeniz’de konuşlandırdığımızda hem Yunanistan’a karşı hem de Doğu Akdeniz’de başka macera arayan ülkelere karşı, bölgesel stratejik bir üstünlük kurarız” dedi.

Yunanistan’ın Türkiye ile iyi geçinerek karşılıklı çıkarlara göre sorunlarının çözümü için adım atması gerektiğini belirten Eslen, “Ekonomisi batmış Yunanistan’ın bu kadar parayı F-35’lere harcaması yerine, ülkesine fabrikalar yapması daha uygun olur” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye, S-400’leri alma ve kullanma konusunda son derece haklı’

Eslen, Türkiye’ye karşı batıdan gelen bir baskının olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

“Yunanistan, F-35’leri kime karşı almak istiyor? Fransa, uçak gemisini Doğu Akdeniz’e niye yolladı? Türkiye’nin tehdit algılaması Soğuk Savaş dönemine göre değişti. Türkiye artık tehdit eden ülkeler, NATO üyeleri. PKK/YPG gibi Türkiye’ye tehdit oluşturan unsurları destekleyen ülkeler Batı ittifakında olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye kendi tedbirlerini alıyor. Türkiye, S-400’leri alma ve kullanma konusunda son derece haklı.”

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