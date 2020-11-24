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    Sağlık çalışanları - protesto

    Sağlık çalışanlarından alkışlı protesto: 'Sağlık çalışanlarına 'BAKAN' yok'

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    Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek için açıklama yapan sağlık çalışanları, “Sağlık çalışanlarına ‘BAKAN’ yok” diyerek Sağlık Bakanlığı’nı alkışlarla protesto etti.

    Diyarbakır’da sağlık çalışanları yaşadıkları sorunlara ve taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Mil-Sağlık Sen ve Anadolu Sağlık-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen açıklamada “Sağlık çalışanlarına ‘BAKAN’ yok’, ‘Annemi çok özlüyorum, onu benden çok görüyorsunuz’ ve ‘Alkış değil, hakkımızı istiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.

    ‘Sağlık çalışanlarımız büyük bir bunalım yaşıyor’

    Açıklamayı yapan sağlık çalışanı Betül Aydın, sağlık çalışanlarına sağlanan yurt hizmeti ve tavandan ek ödeme sisteminin sona erdiğini belirterek, 3 aylık uzatılan Döner Sermaye Ek Ödeme genelgesinin çalışanlar arasında haksızlığa neden olduğunu söyledi.

    Aydın, tedavisi ve karantinası tamamlanmadan birçok sağlık çalışanının göreve başlatıldığını kaydetti. Yoğun çalışma temposu, ağır iş yükü ve keyfi idari yaklaşımların çalışanlar arasında ciddi yıpranmalara neden olduğunu ifade eden Aydın, “Vergi dilimleri, Eriyen Maaşlar, Düşen Alım Gücü, Yetersiz Sağlık Çalışanı Sayısı, Artan İş Yükü, Liyakatten Yoksun İdari Yaklaşımlar, Ek gösterge ve Yıpranma Payında sağlık çalışanları arasında ayrımcılık, idareciler tarafından kişiye göre yapılan keyfi muameleler ve uygulamalar, kurum içi ve il içi yapılan haksız görevlendirmeler, mobbing ve baskılar, kaldırılan izinler ve hemen hemen her gün sağlık çalışanlarının Covid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirmesi ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet nedeniyle sağlık çalışanlarımız büyük bir bunalım yaşıyor” dedi.

    ‘Sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen Sağlık Bakanlığı’nı alkışlıyoruz’

    Yaşadıkları sorunların görmezden gelindiğini ifade eden Aydın “Biz sağlık çalışanlarının yaşadığı tüm bu olumsuzluklar görmezden geliniyor. Bizim de bir dayanma gücümüz olduğu unutulmamalıdır. Bu hususlarda şu ana kadar alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların yeteri kadar çözüm sağlamadığı açıktır. Biz sağlık çalışanları olarak, bölük pörçük bir gelir sisteminden ziyade, insan onuruna yakışır düzeyde tek kalemde tek maaş bir ücret, uygun çalışma ortamı ve çalışma koşulları, kurumlarımızda açıklık ve şeffaflık, çalışanlar arasında adalet ve yöneticilerde liyakat istiyoruz. Bugün burada farklı sendika mensupları olarak hep birlikte kahraman sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen sağlık bakanlığını alkışlıyoruz” dedi. 

    Açıklamanın sonunda sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nı alkış çalarak protesto etti.

     

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    Etiketler:
    Betül Aydın, Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık çalışanı, Sağlık, Sağlık Bakanlığı
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