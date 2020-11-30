Emekli Koramiral Erenoğlu, Doğu Akdeniz’deki ‘Türkiye karşıtı’ MEDUSA tatbikatını yorumladı

Ege ve Doğu Akdeniz, Türkiye’nin sıcak gündemi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihtilaf içinde bulunduğu ülkelerin bölgede yeni bir tatbikata başlamasını değerlendiren emekli Koramiral Can Erenoğlu, “Denizlerde caydırıcı tedbirler almalıyız” dedi.

Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında ‘müşterek çokuluslu havacılık tatbikatı’ bugün başladı. 6 Aralık’a kadar sürecek MEDUSA tatbikatına, ülkelerin hava ve deniz unsurları katılıyor.

Daha önceki seferlerde Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında düzenlenen tatbikat, bu yıl Fransa ve BAE’nin de katılımıyla genişledi. Söz konusu tatbikata, Türkiye’den ilk tepki Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi. 29 Kasım’da yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri eleştirilirken, tatbikata ilişkin ise “Türkiye karşıtlığında birleşerek, Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, bir yenisini daha eklemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yana olduğu vurgulanarak “Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” denildi.

‘Tahrik için alan genişletilebilir’

Görev süresince Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Güney Deniz Saha Komutanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş emekli Koramiral Can Erenoğlu, Sputnik’e, tatbikat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’yi tahrik etmek için tatbikatın alanının genişletilebileceğini ifade eden Erenoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı büyük bir ittifak oluşturulduğunu söyledi. Türkiye’nin uzun yıllardır emperyalizmin hedefi olduğunu belirten Erenoğlu, bu tatbikatların da yıllardır süren çekişmenin bir yansıması ve kanıtı olduğunun kaydetti.

Türkiye’nin bu hamlelere karşı tahriklere gelmemesi gerektiğini belirten Erenoğlu, “Denizlerde caydırıcı tedbirler almalıyız” dedi. Bu caydırıcı tedbirlerin başında gelenin de denizlerde varlık göstermek olduğunu ifade eden Erenoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizlerde fedakârlıkla görev yaptığının altını çizdi.

‘Dostlukların ötesinde menfaatler söz konusu’

Türkiye’nin Libya ile olan mutabakatının Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasına büyük bir engel koyduğunu söyleyen Erenoğlu, “Dostlukların ötesinde menfaatler söz konusudur. Fransa’nın bu tatbikata katılmasının arkasında bölgedeki işbirliklerini geliştirmek ve Akdeniz’de kalıcı olmak isteği bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin diplomasi öncelikli bir politika izlemesinin en doğru yol olacağını belirten Erenoğlu, “Bu kapsamda hakkaniyetli ve uluslararası hukuka uygun çözüm için bilgili, liyakatli ve saygın diplomatlarımızın görüşlerine başvurulmalı. Aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz gibi milli güvenliği ilgilendiren konuların asıl tartışılacağı yer de TBMM olmalı ve kararlar buradan çıkmalı” ifadelerini kullandı.

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