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    Berlin'de saldırı

    ‘Alman siyasetçinin sınırdışı edilen suçluları Suriye’nin kuzeyine gönderme önerisi kabul edilemez’

    © REUTERS / Pawel Kopczynski
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    Alman Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei'dan gelen ‘Almanya'dan sınır dışı edilen suçlular Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrol ettiği bölgeye gönderilsin’ önerisini Doç. Dr. Can Ünver, Sputnik’e değerlendirdi.

    Alman Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei'dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve son derece tartışmalı bir öneri geldi. Rheinische Post gazetesine konuşan siyasetçi, Almanya'dan sınır dışı edilen suçlularla, tehlike potansiyeli taşıyan kişilerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrol ettiği bölgeye gönderilmesini önerdi. Alman basınında yer alan bu haberi Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doç. Dr. Can Ünver, Sputnik’e değerlendirdi. Ünver’e göre bu, “oluru olmayan” bir öneri: 

    ‘Hukuk devletine uygun veya kabul edilebilir bir öneri değil’

    “Bu düşüncenin arkasında, kendilerine zarar verebilecek teröristlerin ülkeden uzaklaştırılması yatıyor. Kendi güvenlikleri için uygun gördükleri bu öneri, Türkiye açısından oluru olabilecek bir şey değil. ‘Aman benden uzak olsun, başka yere gitsin’ tutumu kabul edilebilir değil. Hukuk devletlerinde, bu kişiler mahkemeye çıkarılır, mahkum edilir ve hapse gönderilir. Türkiye yakaladığı DEAŞ’lılar, o ülkelerin vatandaşları ise oralara gönderiyor. Neredeyse onları da almak istemiyorlar. Bu dürüstçe bir davranış değil.” 

    ‘Türkiye’nin böyle bir şeyi kabul edeceğini düşünmüyorum’ 

    Söz konusu önerinin Türkiye tarafından kabul görmesinin olası olmadığını aktaran Doç. Dr. Ünver Türkiye’nin böyle bir şeyi kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü o bölgeden ülkeye sızıp bizim ülkemizi de tehdit edebilir bu insanlar. Alman siyasetçinin önerisi, uluslararası terörizmle mücadele mantığına uygun değil diye anlattı. 

    Doç. Dr. Ünver “Bunların dertleri ülkelerinde olan saldırılara müdahil kişileri kendi topraklarından uzaklaştırmak. Tedirgin olmaları anlaşılabilir ancak ‘buradan uzaklaşsın, başkasına bela olsun’ yaklaşımı yanlıştır dedi. 

    Türkiye ile Almanya arasındaki ‘sorunlar’ 

    Ünver, Türkiye ile Almanya’da ”gemi baskını” dahil pek çok ciddi sorun olduğunu da hatırlatarak “Önce korsanlık yap, sonra böyle bir şey öner. Farkettiniz mi, son günlerde Türkiye’de Almanya aleyhtarı bir sürü haber yapıldı. Gerçi Almanya’da Türkiye aleyhtarı propaganda devamlı yapılıyor. Resmen kendi iç meselelerinden daha çok bizimle uğraşıyorlar” diye ekledi.

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    Etiketler:
    sorun, Terörle mücadele, Tehdit, Terörist, DAEŞ, IŞİD, suçlu, sınırdışı, Thorsten Frei, Suriye, Türkiye, Almanya, Doç. Dr. Can Ünver, Elif Sudagezer
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