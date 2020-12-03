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    Sosyal medya

    ‘Cezayı sosyal medya platformlarına değil kendi şirketlerimize kesiyoruz’

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012031043338173-cezayi-sosyal-medya-platformlarina-degil-kendi-sirketlerimize-kesiyoruz/

    Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen sosyal medya platformlarına yeni cezaların gelmesi beklenirken Ussal Şahbaz, reklam yasağından Türk şirketlerinin olumsuz etkileneceği konusunda uyardı.

    1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Sosyal Medya Yasası” olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye'de faaliyet gösteren ve günlük erişimi bir milyondan fazla olan yabancı kaynaklı şirketlere uymaları gereken bazı kurallar getirildi. Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise ilk günden beri belirsizliğini koruyor.

    Yeni ceza henüz gelmedi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 4 Kasım’da Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, YouTube ve Twitter da dâhil olmak üzere Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen şirketlere 10'ar milyon lira ceza kesildiğini duyurmuştu. Bugün bazı medya kuruluşlarından ikinci cezanın kesilmesi için sürenin dolduğu ve 30’ar milyon liralık cezanın kesildiğine dair haberler yer aldı. Ancak Sputnik’in ulaştığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan bir yetkili, henüz sürenin dolmadığını ve şirketlere herhangi bir ceza kesilmediğini ifade etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    © Flickr
    Facebook, Instagram ve Twitter başta olmak üzere temsilci atamayan platformlara 10'ar milyon TL ceza

    ‘e-ihracat yapabilmek için vazgeçilmez bir alan’

    Dijital iletişim yazarı Ussal Şahbaz da konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, dünyada benzer bir trendin olduğunu söyledi. Almanya, Rusya, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerin benzer düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade eden Şahbaz, Facebook ve TikTok’un bu düzenlemelerin olduğu diğer ülkelerde temsilcilik açtığını ve Türkiye’de de açabileceğini söyledi.

    Bu cezalar kapsamında üçüncü maddede bulunan reklam yasağının son derece yanlış olduğunu ifade eden Şahbaz, “Türk şirketlerinin reklam vermesini yasaklayarak sosyal medya mecrasına değil kendi şirketlerimize ceza vermiş oluyoruz. Mesela Çin’de Facebook yasak ama dünyada Facebook’a en çok reklam veren ikinci ülke yine Çin. Çünkü e-ihracat yapabilmek için vazgeçilmez bir alan. Türkiye’nin geçen yıl 3 milyar dolar değerinde e-ihracatı oldu. Bu ceza, Türkiye’den elde ettiği gelir itibarıyla Facebook’u çok etkilemez ancak kendi şirketlerimizin önünü keseceğiz” dedi.

    Cezalar neler olacak?

    Kanunun gereğine uyulmadığı takdirde, söz konusu şirketlere uygulanacak 5 maddelik cezalar ise şöyle sıralanıyor:

    •  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

    •  Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

    •  İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak.

    •  Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği % 50 daraltılacak.

    •  Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Periscope, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Sosyal medya
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