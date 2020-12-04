‘Nükleer gücünü artırma peşinde olan ABD, Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmek için fırsat kolluyor’

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi” sözleri ülkenin nükleer politikasına yönelik hangi ipuçlarını barındırıyor? “Müttefik ve ortaklarıyla birlikte İran’a dönük nükleer kısıtlamaları artıracaklarını” açıklayan Biden’ın döneminde ABD, Ortadoğu’nun nükleersizleşmesi için yeterli ve samimi adımlar atar mı? Konuyu Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’a göre, Biden’ın sözleri ABD’nin İsrail’in güvenliğine odaklanmaktan öteye geçmeyen “ikiyüzlü” tutumunun devamı niteliğinde:

‘Bölgedeki asıl nükleer tehdidin İsrail’den geldiğini kamufle etme çabası’

“Bu açıklama İsrail’in güvenliğiyle ilgili ve İsrail’in Ortadoğu’daki nükleer güç olduğunu kamufle eden bir açıklama. Neticede İsrail yıllardır nükleer bombaya sahip ve bölgesel ülkeleri de tehdit ediyor. Öte yandan ne Mısır ne Suudi Arabistan ne de Türkiye, ‘İsrail’in elinde nükleer bomba var, bombaya sahip olacağım’ diye çok fazla bir çaba içerisinde görünmüyor. İran’ın nükleer bomba elde etmesi durumunda da bundan en çok rahatsız olacak ülke, kendisi de nükleer güç olmasına rağmen İsrail’dir. Bu yüzden ABD, ikiyüzlü davranıyor. İsrail’i nükleer bombayı kullanmayacakmış gibi gösteriyor ama bu doğru değil. ABD, İran’ı bahane ederek İsrail’i koruyacak ve iki yüzlü politikasını bu şekilde sürdürecektir.”

‘İran nükleer bombaya sahip olursa bölgede silahlanma yarışı olası’

Karataş, İran’ın nükleer bomba sahibi olmasının Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri üzerinde ‘caydırıcı’ olmak adına nükleer güç elde etme baskısı oluşturacağına işaret ediyor. Karataş, “Elbette İran eğer herhangi bir nükleer bombaya sahip olursa en başta Türkiye olmak üzere menzil içerisine giren tüm ülkeler için nükleer bir baskı oluşacaktır. Hatta bölge ülkeleri caydırıcı olmak adına nükleer silah sahibi olma çalışmalarına ve silahlanma yarışı içerisine girebilirler. Dolayısıyla İran böyle bir şeye sahip olursa Amerika’ya önerim İsrail gibi bir nükleer gücü kamufle etmekten vazgeçmesi olur. Ancak ABD bunu yapmayı sürdürürken Biden’ın açıklamalarını ciddiye almıyorum” diyor.

‘Biden’ın başkan yardımcılığında İncirlik’teki nükleer bombaları modernize eden ABD, nükleer gücünü artırma peşinde’

ABD’nin silahlanma yarışıyla sonuçlanabilecek bu süreçte, bölgenin nükleerden arınması için değil tersi yönde hareket ettiğinin altını çizen Karataş sözlerine şöyle devam ediyor:

“Üstelik Obama nükleer silahların modernizasyonu ve nükleer gücün artırılması konusunda kararlar alıp, NATO’yu da bu işin içerisine dahil ederek İncirlik’te bulunan 50 adet nükleer bombanın da daha modernleri ile değiştirilmesini söylerken, Biden onun yardımcısıydı. Dolayısıyla ABD’nin başta Rusya ve Çin’le ilgili olan açıklamaları ve hatta Trump’ın İran’la yapılan 5+1 nükleer anlaşma ve Rusya’yla yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD’nin küresel güçteki kayıplarını tekrar nükleer tehditle gidermeye dönük çabalarıyla ilgili. Amerika’nın nükleer gücü azaltmaya yönelik her tür açıklamasını tersten okumak gerek. Amerika daha da hırçınlaşarak nükleer gücünü artırma yönündeki faaliyetlerini sürdürecektir.”

‘ABD’nin Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme hedefi var’

NATO’nun nükleer caydırıcılık programı kapsamında ABD’nin Türkiye dahil 5 ülkede uçaktan atılabilen nükleer bombaları, silahları olduğunu hatırlatan Karataş, ülkenin Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme hedefinden de bahsetti:

“ABD’nin önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa’ya, özellikle de Almanya’ya, nükleer başlıklı füzeleri yerleştirmesi söz konusu olabilir. Çünkü ABD, orta menzilli nükleer silahlardan çekildi ve Rusya da otomatik olarak çekilmiş oldu. Dolayısıyla ABD’nin daha önce nükleer silahsızlanma programı içerisinde yapılmış bu anlaşmalardan çekilerek tekrar Avrupa’ya nükleer silah koyma projesi var. Bunun için fırsat kolluyor. Bize yapamaz çünkü Türkiye herhangi bir nükleer füzeye ev sahipliği yapmaz. 1960’lı yıllarda yaşananların bir daha yaşanmasını Türk halkı kabul etmeyecektir, etmez.

‘Biden döneminde de Obama dönemi gibi ABD nükleer silah modernize etmeye yönelecek’

Nükleer silahsızlanmaya giderken Amerika’nın kışkırtmasıyla tekrar nükleer silahların artırılmasından Türkiye olarak rahatsız oluruz. Bu yüzden bu sorunun hallolması gerekiyor. Ancak ben Biden döneminde ABD’nin, Obama dönemindeki yolu takip edeceğini, nükleer silahlarını modernize etme, silahları yenileriyle değiştirme ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere nükleer füzeleri yerleştirmek için fırsat kollayacağını öngörüyorum.”

‘İncirlik’teki nükleer bombalar da Türkiye için sorun’

İncirlik’te halihazırda bulunan nükleer bombaların da Türkiye’nin güvenliği açısından sorun teşkil edecek nitelikte olduğuna işaret Karataş “İncirlik’te 50 tane nükleer bomba var. Sizin ev sahipliği yaptığınız bu silahları ABD, İran veya Rusya’ya karşı kullanırsa Türkiye otomatik olarak nükleer hedef olur. Bu kadar net. Bu ev sahipliği sırasında herhangi bir şekilde buradan kalkan uçaklar İran ya da Rusya’da bir yeri vurursa karşı taraf da gelir öncelikle İncirlik’i vurur” diye ekledi.

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