Kayıt
12:08 04 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD'nin nükleer bombalarının bulunduğu Almanya'nın Büchel Hava Üssü

    ‘Nükleer gücünü artırma peşinde olan ABD, Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmek için fırsat kolluyor’

    © Fotoğraf : Wikipedia
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104196/75/1041967522_0:107:1201:782_1200x675_80_0_0_b5a6b778f5ee7199e405c8ee7dcd28b4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012041043341586-nukleer-gucunu-artirma-pesinde-olan-abd-avrupaya-nukleer-baslikli-fuze-yerlestirmek-icin-firsat/

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın ‘İran’a dönük nükleer kısıtlamaları artıracakları’ sözlerini değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’a göre ABD daha çok hırçınlaşarak nükleer gücünü artırmanın peşinde. Ülke ayrıca Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmek için fırsat kolluyor.

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi” sözleri ülkenin nükleer politikasına yönelik hangi ipuçlarını barındırıyor? “Müttefik ve ortaklarıyla birlikte İran’a dönük nükleer kısıtlamaları artıracaklarını” açıklayan Biden’ın döneminde ABD, Ortadoğu’nun nükleersizleşmesi için yeterli ve samimi adımlar atar mı? Konuyu Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’a göre, Biden’ın sözleri ABD’nin İsrail’in güvenliğine odaklanmaktan öteye geçmeyen “ikiyüzlü” tutumunun devamı niteliğinde: 

    ‘Bölgedeki asıl nükleer tehdidin İsrail’den geldiğini kamufle etme çabası’

    “Bu açıklama İsrail’in güvenliğiyle ilgili ve İsrail’in Ortadoğu’daki nükleer güç olduğunu kamufle eden bir açıklama. Neticede İsrail yıllardır nükleer bombaya sahip ve bölgesel ülkeleri de tehdit ediyor. Öte yandan ne Mısır ne Suudi Arabistan ne de Türkiye, ‘İsrail’in elinde nükleer bomba var, bombaya sahip olacağım’ diye çok fazla bir çaba içerisinde görünmüyor. İran’ın nükleer bomba elde etmesi durumunda da bundan en çok rahatsız olacak ülke, kendisi de nükleer güç olmasına rağmen İsrail’dir. Bu yüzden ABD, ikiyüzlü davranıyor. İsrail’i nükleer bombayı kullanmayacakmış gibi gösteriyor ama bu doğru değil. ABD, İran’ı bahane ederek İsrail’i koruyacak ve iki yüzlü politikasını bu şekilde sürdürecektir.”

    ‘İran nükleer bombaya sahip olursa bölgede silahlanma yarışı olası’ 

    Karataş, İran’ın nükleer bomba sahibi olmasının Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri üzerinde ‘caydırıcı’ olmak adına nükleer güç elde etme baskısı oluşturacağına işaret ediyor. Karataş, Elbette İran eğer herhangi bir nükleer bombaya sahip olursa en başta Türkiye olmak üzere menzil içerisine giren tüm ülkeler için nükleer bir baskı oluşacaktır. Hatta bölge ülkeleri caydırıcı olmak adına nükleer silah sahibi olma çalışmalarına ve silahlanma yarışı içerisine girebilirler. Dolayısıyla İran böyle bir şeye sahip olursa Amerika’ya önerim İsrail gibi bir nükleer gücü kamufle etmekten vazgeçmesi olur. Ancak ABD bunu yapmayı sürdürürken Biden’ın açıklamalarını ciddiye almıyorum diyor. 

    ‘Biden’ın başkan yardımcılığında İncirlik’teki nükleer bombaları modernize eden ABD, nükleer gücünü artırma peşinde’ 

    ABD’nin silahlanma yarışıyla sonuçlanabilecek bu süreçte, bölgenin nükleerden arınması için değil tersi yönde hareket ettiğinin altını çizen Karataş sözlerine şöyle devam ediyor: 

    Üstelik Obama nükleer silahların modernizasyonu ve nükleer gücün artırılması konusunda kararlar alıp, NATO’yu da bu işin içerisine dahil ederek İncirlik’te bulunan 50 adet nükleer bombanın da daha modernleri ile değiştirilmesini söylerken, Biden onun yardımcısıydı. Dolayısıyla ABD’nin başta Rusya ve Çin’le ilgili olan açıklamaları ve hatta Trump’ın İran’la yapılan 5+1 nükleer anlaşma ve Rusya’yla yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD’nin küresel güçteki kayıplarını tekrar nükleer tehditle gidermeye dönük çabalarıyla ilgili. Amerika’nın nükleer gücü azaltmaya yönelik her tür açıklamasını tersten okumak gerek. Amerika daha da hırçınlaşarak nükleer gücünü artırma yönündeki faaliyetlerini sürdürecektir.”

    ‘ABD’nin Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme hedefi var’

    NATO’nun nükleer caydırıcılık programı kapsamında ABD’nin Türkiye dahil 5 ülkede uçaktan atılabilen nükleer bombaları, silahları olduğunu hatırlatan Karataş, ülkenin Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme hedefinden de bahsetti: 

    ABD’nin önümüzdeki dönem içerisinde Avrupa’ya, özellikle de Almanya’ya, nükleer başlıklı füzeleri yerleştirmesi söz konusu olabilir. Çünkü ABD, orta menzilli nükleer silahlardan çekildi ve Rusya da otomatik olarak çekilmiş oldu. Dolayısıyla ABD’nin daha önce nükleer silahsızlanma programı içerisinde yapılmış bu anlaşmalardan çekilerek tekrar Avrupa’ya nükleer silah koyma projesi var. Bunun için fırsat kolluyor. Bize yapamaz çünkü Türkiye herhangi bir nükleer füzeye ev sahipliği yapmaz. 1960’lı yıllarda yaşananların bir daha yaşanmasını Türk halkı kabul etmeyecektir, etmez. 

    ‘Biden döneminde de Obama dönemi gibi ABD nükleer silah modernize etmeye yönelecek’

    Nükleer silahsızlanmaya giderken Amerika’nın kışkırtmasıyla tekrar nükleer silahların artırılmasından Türkiye olarak rahatsız oluruz. Bu yüzden bu sorunun hallolması gerekiyor. Ancak ben Biden döneminde ABD’nin, Obama dönemindeki yolu takip edeceğini, nükleer silahlarını modernize etme, silahları yenileriyle değiştirme ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere nükleer füzeleri yerleştirmek için fırsat kollayacağını öngörüyorum.

    ‘İncirlik’teki nükleer bombalar da Türkiye için sorun’

    İncirlik’te halihazırda bulunan nükleer bombaların da Türkiye’nin güvenliği açısından sorun teşkil edecek nitelikte olduğuna işaret Karataş “İncirlik’te 50 tane nükleer bomba var. Sizin ev sahipliği yaptığınız bu silahları ABD, İran veya Rusya’ya karşı kullanırsa Türkiye otomatik olarak nükleer hedef olur. Bu kadar net. Bu ev sahipliği sırasında herhangi bir şekilde buradan kalkan uçaklar İran ya da Rusya’da bir yeri vurursa karşı taraf da gelir öncelikle İncirlik’i vurur” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Ryabkov: ABD ile stratejik 'denklem' nükleer ve nükleer olmayan silahları içermeli
    İranlı nükleer fizikçi Fahrizade suikastının sonuçları ne olur?
    İran meclisi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti
    'Nükleer anlaşmaya dönmek bir yana yaklaşım olarak Bush'u anımsatan Biden ile İran-ABD ilişkileri parlak görünmüyor'
    İran'da nükleer faaliyetleri tırmandırıp ani denetimleri bitirecek yasa, Ruhani'nin muhalefetine rağmen onaylandı
    Etiketler:
    Orta Menzilli Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması, nükleer caydırıcılık, Barack Obama, Mısır, Suudi Arabistan, ittifak, Müttefik, Joe Biden, Beyazıt Karataş, Almanya, Avrupa, Nükleer bomba, nükleer füze, Nükleer güç, Nükleer, Türkiye, Ortadoğu, Çin, Rusya, İsrail, İran, ABD, Elif Sudagezer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet