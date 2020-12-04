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    Tümg. Yavuz, Suriye’de ‘ABD ile birlikte federal yapı oluşturulmaması’ konusunda Türkiye’yi uyardı

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012041043344713-tumg-yavuz-suriyede-abd-ile-birlikte-federal-yapi-olusturulmamasi-konusunda-turkiyeyi-uyardi/

    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn’un, ‘Suriye’de, Türkiye ile aynı vizyonu paylaşıyoruz’ açıklamasını değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Suriye’de federatif bir yapının önlenmesi için Türkiye’nin Esad’la görüşmesi gerektiğini söyledi.

    ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn’un, Türkiye’yi ilk ziyaretinde verdiği mesajlar, ABD ve Türkiye’nin, Suriye politikası açısından önem taşıyor. Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Rayburn, “Askeri çözüme dayanan stratejinin başarısız bir strateji olduğu ortaya çıktığına göre siyasi çözüm konusunda uzlaşan ülkelerin daha fazla koordinasyon içinde olmaları büyük önem taşıyor. Türkiye ve ABD bu görüşü paylaşıyor” dedi. Rayburn ayrıca “Suriye’de çıkarlarımız açısından aynı vizyonu paylaşıyoruz” ifadeleriyle de arka planı merak uyandıran bir mesaj verdi.

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    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

    ‘Türkiye’nin Suriye politikası hem bir belirsizlik hem de bir tutarsızlık içeriyor’

    Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, ABD Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn’un açıklamalarının ardından ortaya çıkan soruları Sputnik’e değerlendirdi.

    Türkiye’yi yönetenlerin uzun zamandır hedefleriyle kaynaklarının uyumsuz olması nedeniyle gelgit yaşadıklarını ifade eden Yavuz, “Ekonominin sıkışıklığı ülkeyi başka başka arayışlara götürürken diğer taraftan dayatılan jeopolitik baskılar ve onlara karşı koyma mecburiyeti var. Bu iki konu zaman zaman siyasi iktidarın kararlarını birbiriyle neredeyse zıt anlamlar taşıyabilecek kadar farklılaştırabiliyor. Şimdi yine böyle bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum” dedi.

    Meseleye Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından yaklaştığında şu anki Suriye politikasının hem belirsizlik hem de tutarsızlık içerdiğini söyleyen Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Belirsizlik içeriyor çünkü bir taraftan Suriye’nin toprak bütünlüğünden, siyasi birliğinden dem vuruluyor bir taraftan da buna uygun adımlar atılmıyor.”

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.
    © AA / TCCB
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

    ‘Esad ile bazı adımların atılması gerekir’

    Yavuz’a göre, süreç böyle devam ederse Suriye’de üniter bir yapıyı görmek artık mümkün olmayacak. Parçalı yapının da Türkiye’yi rahatsız eden bir durum olduğunu ifade eden Yavuz, “Bunu engellemek için çok gecikmeden Esad ile bazı adımların atılması gerekir. Ama o adımlar da atılmıyor. Dolayısıyla taraflar; Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlandığı ama egemenliğinin paylaşıldığı federatif bir yapıya razı olmak zorunda kalabilirler. Bu da Fırat’ın doğusundaki PYD yapılanmasını meşrulaştırır, kuzeyde Türkiye’nin kontrolündeki bölgede Sünni bir yapı, bir de Esad’ın kontrolünde bir yapı ortaya çıkabilir. Gidişat bunu gösteriyor” dedi.

     

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Beşar Esad, PYD/YPG, Joel D. Rayburn, ABD, Türkiye, Suriye, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz
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