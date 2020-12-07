Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı: Haksız kapatmalar oldu, böyle giderse 6 aya ülkede küçük esnaf kalmaz

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs genelgesinde yer almamasına rağmen alkol satan bazı küçük işletmelerin kapatılmasını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Sputnik’e değerlendirdi. Dündar “Genelgeye aykırı şekilde dükkan kapatmaları oldu. Böyle giderse 6 aya ülkede küçük esnaf kalmaz” dedi.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs genelgesinde yer almamasına rağmen alkol satışı yapan bazı küçük işletmelerin kapatıldığı yönündeki haberleri, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Sputnik’e değerlendirdi.

Dündar “Genelgede yer almamasına rağmen, yalnızca alkol sattığı gerekçesiyle haftasonu ülke genelindeki pek çok küçük işletme kolluk kuvvetlerince kapatıldı. Hatta İzmir’de bir meslektaşımız darp edildi. Bugün onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Yasakların yalnızca küçük esnafa dönük ve haksız şekilde uygulandığına işaret eden Dündar “Biz haftasonu bütün bunları yaşarken ve satış yapamazken; süpermarketler, market zincirleri rahatlıkla alkol satışı yapabildi. Derneğimize üye pek çok esnaf arkadaşım, haftasonu marketlerden alkol satın alınabildiğini ellerindeki fişlerle kanıtlayabilecek durumdalar. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de, böyle bir genelge olmamasına rağmen ortada alkol satan küçük esnafın kapatılmasına yönelik bir talimat olduğu bilgisini aldık. Genelgeye aykırı işlem yapıldı ve bir çok arkadaşımıza da cezalar kesildi” dedi.

‘İlçeden ilçeye, şehirden şehire değişiklik gösteren uygulama anlaşılmaz’

Uygulamaların ilçeden ilçeye ve şehirden şehire değişiklik gösterdiğini ve bunun anlaşılır bir yanı olmadığını aktaran Dündar “Örneğin Avcılar’da zorla kapatmalar oldu. Benim bulunduğum ilçede TEKEL bayileri açıktı. Yani bir kanun varsa, her yerde vardır. Yoksa hiç bir yerde yoktur. Bunu bir türlü yetkililere anlatamadık” ifadelerini kullandı.

Dündar “Buradaki yasak yalnızca küçük esnafı hedef aldı. Gross marketlere veya market zincirlerine dönük hiçbir yasak söz konusu olmadı. Küçük esnaf hedef alınmış durumda ve bitiriliyor. Halihazırda zaten borcunu, kirasını zor ödeyen bu esnaf, bu son darbelerin ardından ödemelerini yapamaz hale geldi. Böyle devam ederse 6 ay sonra küçük esnaf diye bir şey kalmaz” diye ekledi.

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