Rus bilişim teknolojisi uzmanları Türk öğrencilere eğitim veriyor: Başarılı olanlara staj imkanı sunulacak

Türkiye’de üniversite öncesi öğrenciler ve mezunlar, Pazartesi günü itibarıyla 4 gün boyunca Rus bilişim teknolojileri uzmanları tarafından düzenlenen atölyelere katılıyor. Eğitimler, Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Söz konusu eğitimlerin içeriğini organize eden Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye isimli kuruluşun yöneticisi Anastasiya Segeyevna Ponyaşova, konuyla ilgili Sputnik’in sorularını yanıtladı.

‘İmalat teknolojilerinin en fazla talep gören alanlarında eğitim’

Ponyaşova, uzmanlık eğitimlerinde odaklanılacak konuları “Türkiye'de öncelikle tersine mühendislik ve 3D modelleme gibi daha ilginç alanlara giriş için temel olan teknik çizim ve grafik tasarım alanlarında uzmanlık eğitimleri düzenlemeyi planladık. Şimdilerde bunlar, katmanlı imalat teknolojilerinin en fazla talep gören alanlarından bazıları. İnşaat, endüstri, bina veya çeşitli malzeme tasarımı, metal yapıların üretimi gibi birçok farklı yerde kullanıldığını görmek mümkün. Bu tekniklerin çoğu eğitim sürecinde de yer alıyor; yüksek maliyet nedeniyle üretilmesi zor olan cihaz modelleri oluşturma ve de özellikle son dönemde gittikçe popülerleşen 3D yazıcı ile modelleme çalışmaları bunların arasında” diye anlattı.

Bilişim teknolojinin pandemiyle artan önemi

Ponyaşova, Rus bilişim teknolojilerinin hangi sektörlerde öncü rol oynadığını “Rusya'da, dijital ekonomi ulusal projesi devlet düzeyinde faaliyet gösteriyor. Bu ulusal proje çerçevesinde, sosyal alanın ve endüstrinin tüm sektörlerinin dijitalleştirilmesinin yanı sıra endüstriler arası ilişkilerin mekanize bir biçimde inşa edilmesi planlanıyor. Bugün iş piyasasında bilişim teknolojilerinin en popüler alanlardan biri olduğu biliniyor. Bilişim teknolojisi uzmanları ekonomik döngünün tüm alanlarında talep görmekte. Özellikle 2020 yılında bu talep (pandeminin hayatımıza girişiyle) en büyük sıçramasını yaşadı. Eğitim alanında uzaktan eğitim gibi daha birçok yeni yöntemin türemesiyle bilişim teknolojileri sistemlerinde büyük ilerlemelere ihtiyaç duyuldu ve de sonuç olarak tüm bunlar daha fazla bilişim teknolojileri uzmanına ihtiyaç doğurdu” sözleriyle anlattı.

‘Ekonomik kalkınma artık tümüyle bilişim teknolojileri alanlarına odaklanmış durumda’

Ponyaşova “Eğitim materyallerinin oluşturulmasında bilgisayar modellemeleri ve grafikleri gibi teknolojik imkanların önemi gittikçe artıyor. Aynı şekilde bazı eğitimlerde özellikle pahalı ekipmanlarla çalışacak olan uzmanlara dersler verildiğinde simülatör oluşturulurken artırılmış sanal gerçeklik de kullanılmaya başlandı ve böylelikle herkes eğitim sürecine fiziksel olarak katılmasa da uzaktan eğitim ile öğrenmenin mümkün olduğu anlaşıldı. Ekonomik kalkınmanın artık tümüyle bilişim teknolojileri alanlarına odaklandığı söylemek mümkün” diye devam etti.

‘Başarılı öğrencilere staj imkanı sağlanacak’

Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye yetkilisi, eğitimlere katılan öğrenciler arasında başarılı olanlara staj imkanları da sağlanacağını duyurdu. Ponyaşova “Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin Rus üniversitelerinde bilişim teknolojileri alanında eğitim almaları için bu eğitimleri yürütüyoruz. Eğitimlerimizde, öğrenciler bu dersin geliştirilmesinde katkı sağlayan şirketlerle temas halinde olacaklar ve oluşturdukları projeler bu şirketler tarafından değerlendirecek. Öğrenciler yeteneklerini gösterebilecekler ve iyi bir performans gösterdikleri takdirde, büyük şirketlerin görüş alanına girip ve gelecekte staj yapma imkanına sahip olabilecekler” dedi.

‘Programa hem Rus hem uluslararası şirketler dahil oldu’

Rus yetkili “Bu eğitimlerin geliştirilmesi sürecine, Rus ve uluslararası şirketlerin yanı sıra büyük devlet entegratör şirketler de dahil oldu. Eğitim programı hazırlanırken bu şirketlerin uzmanlarından yardım alındı. Bu şirketlerin isim listesine sunumlardan ulaşılabilir. Tüm bu şirketler genç öğrencilerin bilişim teknolojileri alanına geniş bir perspektif ile giriş yapıp ve kendileri için bilişim teknolojilerinin en ilginç alanını seçmelerini sağlayacak bir programın geliştirilmesine katkıda bulundular” diye ekledi.

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