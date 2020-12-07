Kayıt
18:34 07 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    bilişim - bilgisayar

    Rus bilişim teknolojisi uzmanları Türk öğrencilere eğitim veriyor: Başarılı olanlara staj imkanı sunulacak

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104046/34/1040463421_0:15:1200:690_1200x675_80_0_0_03edce451c0c97d69867778e57ab50e2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012071043356648-rus-bilisim-teknolojisi-uzmanlari-turk-ogrencilere-egitim-veriyor-basarili-olanlara-staj-imkani/

    Türkiye’de üniversite öncesi öğrenciler ve mezunlar için Rus bilişim teknolojileri uzmanları tarafından düzenlenen eğitimler bugün başladı. Eğitim içeriklerini organize eden Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye şirketi yetkilisi, başarılı olanlara staj imkanı sunulacağını açıkladı.

    Türkiye’de üniversite öncesi öğrenciler ve mezunlar, Pazartesi günü itibarıyla 4 gün boyunca Rus bilişim teknolojileri uzmanları tarafından düzenlenen atölyelere katılıyor. Eğitimler, Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Söz konusu eğitimlerin içeriğini organize eden Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye isimli kuruluşun yöneticisi Anastasiya Segeyevna Ponyaşova, konuyla ilgili Sputnik’in sorularını yanıtladı. 

    ‘İmalat teknolojilerinin en fazla talep gören alanlarında eğitim’ 

    Ponyaşova, uzmanlık eğitimlerinde odaklanılacak konuları “Türkiye'de öncelikle tersine mühendislik ve 3D modelleme gibi daha ilginç alanlara giriş için temel olan teknik çizim ve grafik tasarım alanlarında uzmanlık eğitimleri düzenlemeyi planladık. Şimdilerde bunlar, katmanlı imalat teknolojilerinin en fazla talep gören alanlarından bazıları. İnşaat, endüstri, bina veya çeşitli malzeme tasarımı, metal yapıların üretimi gibi birçok farklı yerde kullanıldığını görmek mümkün. Bu tekniklerin çoğu eğitim sürecinde de yer alıyor; yüksek maliyet nedeniyle üretilmesi zor olan cihaz modelleri oluşturma ve de özellikle son dönemde gittikçe popülerleşen 3D yazıcı ile modelleme çalışmaları bunların arasında” diye anlattı. 

    Bilişim teknolojinin pandemiyle artan önemi 

    Ponyaşova, Rus bilişim teknolojilerinin hangi sektörlerde öncü rol oynadığını Rusya'da, dijital ekonomi ulusal projesi devlet düzeyinde faaliyet gösteriyor. Bu ulusal proje çerçevesinde, sosyal alanın ve endüstrinin tüm sektörlerinin dijitalleştirilmesinin yanı sıra endüstriler arası ilişkilerin mekanize bir biçimde inşa edilmesi planlanıyor. Bugün iş piyasasında bilişim teknolojilerinin en popüler alanlardan biri olduğu biliniyor. Bilişim teknolojisi uzmanları ekonomik döngünün tüm alanlarında talep görmekte. Özellikle 2020 yılında bu talep (pandeminin hayatımıza girişiyle) en büyük sıçramasını yaşadı. Eğitim alanında uzaktan eğitim gibi daha birçok yeni yöntemin türemesiyle bilişim teknolojileri sistemlerinde büyük ilerlemelere ihtiyaç duyuldu ve de sonuç olarak tüm bunlar daha fazla bilişim teknolojileri uzmanına ihtiyaç doğurdu sözleriyle anlattı. 

    ‘Ekonomik kalkınma artık tümüyle bilişim teknolojileri alanlarına odaklanmış durumda’

    Ponyaşova “Eğitim materyallerinin oluşturulmasında bilgisayar modellemeleri ve grafikleri gibi teknolojik imkanların önemi gittikçe artıyor. Aynı şekilde bazı eğitimlerde özellikle pahalı ekipmanlarla çalışacak olan uzmanlara dersler verildiğinde simülatör oluşturulurken artırılmış sanal gerçeklik de kullanılmaya başlandı ve böylelikle herkes eğitim sürecine fiziksel olarak katılmasa da uzaktan eğitim ile öğrenmenin mümkün olduğu anlaşıldı. Ekonomik kalkınmanın artık tümüyle bilişim teknolojileri alanlarına odaklandığı söylemek mümkün” diye devam etti. 

    ‘Başarılı öğrencilere staj imkanı sağlanacak’

    Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye yetkilisi, eğitimlere katılan öğrenciler arasında başarılı olanlara staj imkanları da sağlanacağını duyurdu. Ponyaşova Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin Rus üniversitelerinde bilişim teknolojileri alanında eğitim almaları için bu eğitimleri yürütüyoruz. Eğitimlerimizde, öğrenciler bu dersin geliştirilmesinde katkı sağlayan şirketlerle temas halinde olacaklar ve oluşturdukları projeler bu şirketler tarafından değerlendirecek. Öğrenciler yeteneklerini gösterebilecekler ve iyi bir performans gösterdikleri takdirde, büyük şirketlerin görüş alanına girip ve gelecekte staj yapma imkanına sahip olabilecekler dedi. 

    ‘Programa hem Rus hem uluslararası şirketler dahil oldu’

    Rus yetkili Bu eğitimlerin geliştirilmesi sürecine, Rus ve uluslararası şirketlerin yanı sıra büyük devlet entegratör şirketler de dahil oldu. Eğitim programı hazırlanırken bu şirketlerin uzmanlarından yardım alındı. Bu şirketlerin isim listesine sunumlardan ulaşılabilir. Tüm bu şirketler genç öğrencilerin bilişim teknolojileri alanına geniş bir perspektif ile giriş yapıp ve kendileri için bilişim teknolojilerinin en ilginç alanını seçmelerini sağlayacak bir programın geliştirilmesine katkıda bulundular” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Teknoloji Danışmanı Ersöz: Sürdürülebilir iş bulmak zorlaşıyor, gelecek her türlü belirsizliği içinde barındırıyor
    Rus bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknoloji bir alanda daha insanın yerini alacak
    Azerbaycan: Türkiye'yle birlikte Karabağ’da ileri teknoloji parkı kurulacak
    Etiketler:
    Uzaktan eğitim, 3D yazıcı, 3D, Mühendislik, atölye, Zoom, Anastasiya Segeyevna Ponyaşova, Ekspertiza Analitika Soprovojdeniye, Öğrenci, staj, Eğitim, bilişim, Türkiye, Rusya, Elif Sudagezer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet