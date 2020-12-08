SMA'lı çocuklara umut olan yargı kararına bakanlık itiraz edince Yiğit'in babası sordu: Niye bunu yaptınız?

Düzce’de yaşayan Fikri Tezcan (41), 15 aylık SMA hastası oğlu Yiğit’in iyileşmesi için gerekli olan ve Amerika’da 2.5 milyon dolar maliyetle uygulanan tıbbi ilacı, üretici firmanın CEO’su ile görüşerek 730 bin dolara temin etmek için anlaştı.

Ancak ilacın Türkiye’ye girişi için izin verilmeyince durumu yargıya taşıdı. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın ‘Bu ilaç hakkında yeterli bilimsel veri ve uzun dönem etkileri konusunda yeterli bilimsel veri olmadığı’ gerekçesiyle itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Babayaşananları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:

Mahkeme kararı: Hakkaniyete uymuyor

“Hakim, kıtalar arası bu tür bebeklerin kıtlar arası seyahati uygun değildir diyerek, hızlı bir şekilde ilacın ülkeye getirilmesi konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün ilaç ve tıbbi cihaz kurumuna 10 gün geçmesine rağmen mahkemenin kararını uygulamadığı için tekrar bir dilekçe ile başvuruda bulundum. İlacın ücretini biz karşılayacağız ama bizim ülkemizde verilen fiyatlardan çok daha aşağıda bir ücrete olacak. İlaç ve tıbbı cihaz kurumunun yasal engeli ortadan kaldırarak bize bir belge vermesi lazım. Bu hastalık çok tehlikeli, son 15 gün içerisinde 4 bebeğimiz melek oldu. 10 gün geçmesine rağmen bir bebeğin hayatından daha önemli ne olabilir ki yasal engellerimizi ortadan kaldırmadı ki mahkeme kararına rağmen? Mahkeme 30 gün süre veriyor ama bu 30. günü beklemek demek değildir. Bugün İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu itiraz edip üst mahkemeye gitti. Bir bebeğin hayatı söz konusu neye itiraz ediyorsunuz? İtirazda bu ilacın etkinliğine dair yeterli bilimsel veri olmadığını söylüyorlar. Dünyada 35 ülkenin sağlık otoritesi bu ilacı onaylamış nasıl bilimsel veri yok?”

Ankara 11. İdare Mahkemesi kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir devlet olduğu ve ‘Devletin temel amaç ve görevlerinin düzenlendiği 5. Maddesiyle ‘Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ başlıklı 56. Maddesine atıf yaparak ‘bu ilacın Türkiye’ye getirilmesinin reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır’ dedi.

Sağlık Bakanlığı: Yeterli bilimsel veri yok

Sağlık Bakanlığı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir üst mahkemeye yapılan itirazda ise, “İlacın henüz uzun dönem etkileri ve yan etkileri konusunda yeterli bilimsel veri olmadığı görülmektedir” ifadesi yer aldı.

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