Prof. Dr. İmer: CAATSA yaptırımlarından zararlı çıkan Amerika olur

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedariki dolayısıyla ABD’nin CAATSA yaptırımları yeniden gündemde. Yaptırımları Trump’ın mı yoksa Biden’ın mı yürürlüğe koyacağı tartışılırken uzmanlar, yaptırımların Amerika’nın Türkiye’yi kaybetmesine yol açacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın veto edeceğini duyurduğu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), 78’e karşı 335 oyla Temsilciler Meclisi’nden geçti. S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nı (CAATSA) da içeren NDAA’in, Kongre’nin diğer kanadı Senato’dan da geçerek Trump’a sunulması bekleniyor.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

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‘Yaptırımlar Biden dönemine kalabilir’

Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, bugüne kadar yaptırım konusunda isteksiz davranan Trump’ın, bu tutarlılığını devam ettireceğini düşünüyor. İmer, yaptırımların uygulanmasının Trump döneminde gerçekleşmeyeceği ve Biden’a kalacağı görüşünde.

1974’teki Amerikan ambargosundan Türkiye’nin kendi çözümleri ile çıkabildiğini ifade eden İmer, Türkiye’nin bugün Rusya ve Çin gibi ülkelerle olan güçlü ilişkilerine ve işbirliklerine dikkat çekti. “CAATSA yaptırımlardan zararlı çıkan Amerika olur” diyen İmer, şöyle devam etti:

Yaptırımların 30 gün içinde uygulanması gerekiyor

“Günümüz dünyası artık çok kutuplu ve Amerika’nın, tek başına koyacağı ambargolarla bir yere varamayacağını düşünüyorum. Amerika’nın, bu bölgedeki hedeflerine ulaşabilmesi için Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması kendi çıkarınadır. Biden da iş başına geldiğinde, bölgede Türkiye’yi kaybetmek gibi bir hataya düşmek istemeyecektir. Bu yüzden Biden’ın uygulayacağı yaptırımlar da geçiştirmelik olmak zorunda.”

NDAA, Kongre’nin her iki kanadından da geçtiği takdirde, Trump’ın yasaya ilişkin kararını vermek için 10 günlük bir süresi olacak. Trump'ın vetosunu önlemek için Senato'dan da üçte ikilik çoğunluk çıkması gerekiyor. Bu durumda Trump’ın Cumhuriyetçiler ile kuracağı diyaloğun önemli olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’ye karşı CAATSA yaptırımlarının uygulanması, 2020 yılının yasasında da yer almıştı. Ancak Trump, Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırımı yürürlüğe koymamıştı. Bu yıl hazırlanan NDAA’in Türkiye bölümüne, yaptırımların 30 gün içinde uygulamasına dair bir hüküm de eklendi.

CAATSA kapsamında, 12 farklı yaptırım bulunuyor. Yasaya göre Amerikan Başkanı’nın bunlardan en az 5’ini uygulamaya koyması gerekiyor. Dolayısıyla yaptırımların seviyesini Amerikan Başkanı belirliyor.

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