AST’ın tarihi sahnesini kurtarmak için yeni hamle

58 yıldır seyirciyle buluştuğu tarihi sahnesinden maddi imkânsızlıklar nedeniyle ayrılmak zorunda kalan AST için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi harekete geçti.

Ankara Sanat Tiyatromuza @ASTkurumsal desteğimizi iletmiştik.

📌 Oyunlarını alıp, YouTube kanalımızdan sizlere ulaştıracağız.

📌Bütün salonlarımızı ücretsiz olarak kullanımlarına açacağız.

📌Kızılay’daki tiyatroyu 1 yıl daha kullanıyorlar. Mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek. — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) December 9, 2020

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, girişimlerinin ayrıntılarını Sputnik’e anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte konunun yakın takipçisi olduklarını ifade eden Taşdelen, kira sorununun kalıcı olarak çözülmesi için çabaladıklarını aktardı.

Şu anda AST’ın maddi bir sorununun kalmaması için destek sunduklarını ve tarihi sahne için bir yıllık kira kontratının devam ettiğini belirten Taşdelen, mülkün satın alınması için de mülk sahibi ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

‘Müze ya da atölye olmasına yönelik projeler var’

Taşdelen, AST’ın mülkiyetinin alınmasının ardından tarihi sahnesinin müze ya da atölyeye dönüştürülmesi gibi farklı projelerin olduğunu söyledi.

AST Genel Koordinatörü Vedat Çuhadar da mülkiyet sorunu çözüldükten sonra yapılması gereken tadilat ve tamiratların ardından yeniden orada sahne almaya başlayabileceklerini kaydetti.

Bu sezonu Bilkent Sahne’de açan AST ekibi, salgın nedeniyle oyunlarını sergileyemiyor. Bu konuda destek sunmak için AST’ın dijitale aktarılmış oyunlarını satın alacaklarını ve Youtube üzerinden yayınlayacaklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın sonrası için de tüm salonlarının AST ekibi için ücretsiz olacağının altını çizdi.

‘AST Ankara’mızın vazgeçilmezidir’

AST’ın 58 yıldır başkentin kültür ve sanat hayatına yön veren bir mekân olduğunu belirten Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyadesi’nin, Aziz Nesin’in oyunlarının, Gorki gibi dünya klasiklerinin oyunlarının sergilendiği bir aydınlanma köprüsü. Kentler, kültür ve sanat markalarıyla var olurlar. AST da Ankara’mızın vazgeçilmezidir. O nedenle AST’a her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

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