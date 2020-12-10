‘Türkiye’ye yaptırım konusunda AB ülkelerinin görüşü bölündü’

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi’nden (MGIMO) Doç. Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’ye karşı ek ekonomik yaptırımların alınması muhtemel, ama ülkedeki ekonomik durumu daha da kötüleştirme amacını taşımayacak. Yaptırımlar belli insanları hedef alacak, bu insanların zarar görmesi için. Bunlar belli işletmelerin sahipleri, yani AB’nin bakışı açısından Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasa dışı eylemlerinden kâr elde eden kişiler. Muhtemelen yaptırımlar şirketleri bile değil, bundan çıkarı olan kişileri hedef alacak” yorumunda bulundu.

Brüksel’in Ankara’ya yaptırımları sıkılaştırma isteğine rağmen AB’nin Türkiye’ye karşı herhangi bir politik yaptırım adımını göze almayacağını dile getiren Kudryaşova, şu değerlendirmede bulundu:

“Bence hiçbir politik yaptırım olmayacak. Çünkü Türkiye ve AB arasında politik karşı durmaya yol açabilir. Halihazırda AB, göç süreçler nedeniyle Türkiye’ye çok bağımlı durumda. Türkiye yine Yunan sınırlarında göçmen kalabalıklarının toplanmasına yardımcı olabilir. Koronavirüs salgını göz önüne alındığında bu daha da olumsuz sonuçlara yol açabilir, sadece politik veya sosyoekonomik değil, sağlıkla ilgili daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Avrupa Birliği’ndeki hasta sayısı göçmenlerle artabilir. Bu yüzden bence AB, Türkiye üzerinde siyasi baskı oluşturma riskine girmeyecek. Üstelik yaptırım için tüm AB ülkelerinin buna destek vermesi gerekiyor. Oysa bu konuda AB ülkelerinin görüşü bölünmüş durumda”.

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