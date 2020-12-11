'Altılı platform güçlü bir Avrasya ekonomik topluluğunun temeli haline gelebilir'

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü ortak basın toplantısında Kafkasya bölgesinde altılı platform çağrısı yapmıştı. Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran ve Gürcistan’ın yer alacağı platformda, kabul etmesi durumunda Ermenistan’ın da yer alabileceği belirtilmişti.

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü, Sputnik’e açıklamasında, Erdoğan ve Aliyev’in teklif ettiği altılı platformun aslında AGİT Minsk Grubu’nun yerini alabileceği olasılığına dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok umut verici bir teklif. Birkaç yönü var. Öncelikle tamamen Erdoğan’ın, Türkiye’nin AGİT Minsk Grubu eş başkanları arasında yer alması yönündeki politikasına uyuyor. Türkiye çoktandır bu grubun eş başkanı olmaya çalışıyor. Fransa ve ABD aslında Rusya tarafından AGİT Minsk Grubu’ndan kapı dışı edilmiş durumda. Çünkü bu iki ülke kötü davranıyordu ve Dağlık Karabağ’da çözüme ulaşılması için hiçbir şey yapmıyordu. Böylelikle altılı platform aslında Türkiye’nin orta vadede yer alamayacağı AGİT Minsk Grubu’nun yerini alabilir. Çünkü Fransa’nın şu anki eylemleri tamamen Türkiye karşıtı nitelik taşıyor. Büyük ihtimalle ABD’nin yeni idaresinin eylemleri de oldukça açık bir Türkiye karşıtı nitelik taşıyacak. Bu yüzden böyle bir teklif, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da daha aktif rol alma çabası. Diğer yandan bu, Rusya için de olumlu, çünkü ABD ve Avrupa Birliği’nin bölgedeki rolünün azalması ve Rusya, Türkiye ve İran gibi üç bölgesel gücün Güney Kafkasya’nın sorumluluğunu büyük ölçüde üzerine alıyor olması anlamına geliyor. Gerçi ABD ve Avrupa Birliği dolaylı olarak bu altılı platformda yer alabilirler, örneğin Gürcistan hükümetindeki müttefikleri dolayısıyla bu sürece katılabilirler."

Markov’un görüşüne göre, altılı platform aslında güçlü bir Avrasya ekonomik topluluğunun temeli haline gelerek oldukça cazip ekonomik beklentilere sahip olabilir. Rus uzman platformun bu yönüyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklif ekonomik açıdan da cazip. Burada iki boyuttan bahsedilebilir. İlki, bölgesel projelerin geliştirilmesi. Aralarından en önemlisi, Azerbaycan’dan Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan’a ve daha sonra Türkiye’ye uzanacak Nahçıvan Ulaşım Koridoru. Tüm bunlar hemen İran topraklarının yanından geçiyor. Türkiye’nin fikri, bunu bölgesel ölçekte büyük bir uluslararası proje haline getirmek. Bu ulaşım koridoru inşa edilirse çok etkili olabilir. Gerçi Rusya için doğrudan bir etkisi yok, çünkü Rusya topraklarının uzağında kalıyor ve aslında halihazırda Rusya topraklarından geçen Güney Kafkasya-Avrupa yolları için alternatif oluşturacak.

İkinci ekonomik boyutu, bu altılı platform temelinde güçlü bir Avrasya ekonomik bloğunun oluşturulması gibi büyük stratejik fikirde yatmakta. Türkiye daha geniş pazarlara çıkma çabasında. Ve AB'nin onu sürekli engellemesinden memnun değil. Rusya, Türkiye ve İran gibi büyük ülkelerin ekonomilerini bir nevi birleştirme fikri sürekli dillerde ama henüz uygulanmadı. Rusya liderliğindeki mevcut Avrasya Ekonomik Birliği daha çok ‘Rusya +’ niteliğini taşıyor. Zira ekonomik açıdan Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan çok küçük ülkeler. Ama bu birlikte derin ve gelişmiş bir entegrasyon söz konusu. Ve bir yandan dev ekonomi olan Rusya, iki büyük ekonomi olan Türkiye ve İran ve üç orta ölçekteki ekonomi olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı kapsayacak yeni bir ekonomik entegrasyonun oluşturulması, bir Avrasya ekonomik topluluğu ile çok büyük geleceğe sahip geniş bir ortak pazar yaratacak."

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