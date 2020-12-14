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    Trump - Netanyahu

    ABD, İsrail ve Arap ülkeleri, İran’a saldırıya mı hazırlanıyor?

    © REUTERS / TOM BRENNER
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012141043399968-abd-israil-ve-arap-ulkeleri-irana-saldiriya-mi-hazirlaniyor/

    Son dönemde Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelerin sıcak bir çatışma olasılığını yükselttiği yorumları yapılıyor. Öte yandan Türkiye ile İran arasında yaşanan şiir geriliminin arka planında, Tahran'ın Biden dönemi beklentilerinin olabileceği değerlendiriliyor.

    Beyaz Saray 20 Ocak’taki görev değişimine hazırlanırken Ortadoğu’da, İsrail ve İran arasındaki gerilim de artıyor. Trump yönetiminin de desteğiyle İran’a yönelik tehditlerinde vites yükselten İsrail, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikastından da sorumlu tutuluyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien’ın İsrail’i ziyaretinde de önemli mesajlar paylaşıldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştıklarını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas’la ilişkilerini normalleştiren İsrail’in bu açıklaması, Trump yönetimi gitmeden Ortadoğu’da yeni bir savaş hazırlığı mı var sorusuna neden oldu.

    Eksen
    'Fahrizade suikastı çok ayaklı stratejik plan gibi görünüyor, sadece İsrail olmayabilir'

    ‘İran umutlarını Biden’a bağladı’

    Tahran’da yaşayan gazeteci Yakup Aslan, İran merkezli gündemi Sputnik için değerlendirdi. Trump yönetiminin seçilmiş başkan Biden’a bir enkaz bırakmak istediği fikrine katıldığını belirten Aslan, İran’ın bu tehditlere itidalli yaklaştığını ifade etti. İran’ın umudunu Biden’a bağladığını aktaran Aslan, Demokratların yeni döneminde İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda beklentilerinin yüksek olduğunun da altını çizdi. Aslan’a göre yeniden anlaşmaya dönülmesi, Haziran 2021'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformculara bir kez daha iktidar olma fırsatı sunacak.

    President Donald Trump, accompanied by CIA Director-designate Rep. Michael Pompeo, left, waits to speak at the Central Intelligence Agency in Langley, Va., Saturday, Jan. 21, 2017
    © AP Photo / Andrew Harnik
    'Trump, Pompeo'ya 3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırma izni verdi' iddiası

    Şiir krizinin arka planında ne var?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de, mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte İran’ın da dahil olduğu altılı platform çağrısı yapmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir, tüm bu açıklamaların ötesine geçerek İran’da Türkiye’ye karşı sert tepkilere neden oldu.

    Gazeteci Yakup Aslan, altılı platform çağrısının İran’da hiçbir şekilde gündem olmamasının ilginçliğine dikkat çekerek, bu şiirin Tahran’da, “Türkiye, İran düşmanı cephede yer alacak” şeklinde yorumlandığını belirtti ve şunları ekledi: “Reformcular, ülkede gerçekleşen terör eylemleri nedeniyle istihbarat ve güvenlik politikalarında muhafazakâr kanadın eleştirilerinin odağı oldu. Muhafazakâr kanat örneğin İran için özel isimlere yönelik suikastlara gerekli yanıtın verilmediği şeklinde eleştirilerini yüksek sesle dile getiriyor. Bu bağlamda Türkiye'ye karşı oluşan tepkilerin de iç kamuoyunu rahatlatmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.”

    İran, bayrak
    © Sputnik
    Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Aslan’ın aktardığına göre, Türkiye’ye yönelik sert tepkinin arka planında yatan sebeplerden biri de Biden yönetimine verilmek istenen mesaj. Gazeteci Aslan böylece Türkiye’ye çok sıcak bakmayan Biden yönetimine Türkiye karşıtlığı üzerinden bir jest yapıldığı fikrini savununlar olduğunu belirtiyor.

    Altılı platformun İran’ın ekonomik ve siyasi açından rahatlaması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Aslan, “Türkiye ve İran arasındaki tartışmalar, ABD ve İsrail’i sevindiriyor. İran’ın birliği Türkiye’nin birliği, Türkiye’nin birliği Batı Asya’nın birliğidir” diyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Tahran, Donald Trump, Joe Biden, ABD, İran, Türkiye, İsrail
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