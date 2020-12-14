Kayıt
21:09 14 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

    E. Büyükelçi: S-400 yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Türkiye’nin dış politikada taktik değil stratejiye ihtiyacı var

    © İHA / MUHAMMER AY-AW133997
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042987433_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_8aeb08856bc1968f369148df52ebe33c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202012141043401443-e-buyukelci-s-400-yaptirimlariyla-karsi-karsiya-olan-turkiyenin-dis-politikada-taktik-degil/

    ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yeni yaptırımları kapıda. Söz konusu yaptırımların hem ABD ile ikili ilişkilere hem Türkiye’nin dış politikasına nasıl etki edeceğini ve bu yaptırımlar karşısında Ankara’nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğini Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Sputnik’e anlattı.

    ABD’de başkanlık seçimlerinin gerçekleşmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkileri bir kez daha Türkiye’ye dönük daha hem Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Türkiye’yi hedef alan yaptırımlarla gerilimin eşiğine geldi. 20 Ocak’a kadar başkanlık görevini sürdüren Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'ye de yaptırımlar içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Ancak daha önce ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında, Türkiye’ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekleten Trump’ın yaptırımları veto etmesi, tasarının onaylanmasın önüne geçmeyecek. Söz konusu yaptırımların hem ABD ile ikili ilişkilere hem Türkiye’nin dış politikasına nasıl etki edeceğini ve bu yaptırımlar karşısında Ankara’nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğini Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Sputnik’e anlattı. 

    ‘Yaptırımların, savunma bütçesi içine eklenmesi başkanın elini kolunu bağlıyor’

    Emekli Büyükelçi Loğoğlu’na göre, Türkiye açısından bu yaptırımlardan kaçış yok. Ankara’ya dönük yaptırım maddelerinin ABD Savunma Bakanlığı bütçe tasarısına eklenmesinin ABD Başkanı’nın da eli kolunu bağladığına işaret eden Loğoğlu Türkiye’yi S-400’ler konusunda mutlaka CAATSA yasası uyarınca cezalandırmak için yaptırım maddelerini Savunma Bakanlığı’nın bütçesi içerisine koydular. Bu şekilde Başkan’ın elini kolunu bağlamak istediler. Çünkü Savunma Bakanlığı bütçesi bütün Amerikan kuvvetlerinin maaşlar dahil her türlü harcamasını öngören bir yasa. Aslında yaptırımlar buraya eklenmeseydi de uygulanacaktı. Ancak bu şekliyle başkana bir esneklik payı bırakılmadı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi. 

    ‘Trump veya Biden’ın onayıyla yaptırımların gelişi kesinleşti’ 

    Loğoğlu, ABD’deki yasa sürecinin olası gidişatını “Eğer bu yasa 18 Aralık’tan önce onaylandığı ve Beyaz Saray’a intikal ettiği takdirde Başkan Trump’ın görevini Biden’a devretmeden önce, 12 seçenekli yatırım menüsünden 5 tanesini Türkiye’ye uygulaması lazım. Eğer Trump bu yasayı veto ederse, bu sefer bu yaptırımlar Biden tarafından Türkiye’ye uygulanacak diye anlattı. 

    ‘Yaptırımlar yalnızca S-400 alımı değil birikmiş Türkiye karşıtlığının sonucu’

    ABD’nin yaptırım hamlesinin Washington’un Ankara’ya dönük “birikmiş karşıtlığının” bir sonucu olduğuna işaret eden Loğoğlu şöyle devam etti: 

    Bu yaptırım hamlesinin elbette ilk nedeni doğrudan doğruya Türkiye’nin S-400 alımı. Ancak bana göre bundan daha anlamlı ikinci bir sebep de söz konusu. O da şu: Son dönemlerde hem Temsilciler Meclisi’nde hem Senato’da Türkiye’ye karşı insan hakları, temel özgürlükler, Doğu Akdeniz, Yunanistan’la ilişkiler, Azerbaycan-Ermenistan meselesi, Suriye ve İsrail bağlamında birikmiş olan rahatsızlıklar var. Bu bakımdan Türkiye’ye yönelik bu yaptırım ısrar ve inadını, Türkiye’ye karşı birikmiş olan karşıtlığın, husumetin, rahatsızlığın bir sonucu olarak da görmemiz lazım.” 

    ‘Türk ekonomisine dönük ağır yaptırımlar seçilmese bile, Ankara’nın bunu yanıtlaması lazım’ 

    Emekli Büyükelçi, söz konusu yaptırım hamlesinin “Acaba Amerika bu yaptırımlarla Türkiye’yi yola getireceğini düşünüyor?” sorusunu gündeme getirdiğine ancak bu sorunun yanıtının Ankara’nın da atacağı adımlara göre belirleneceğine işaret ediyor: 

    Türkiye her şeye rağmen iç ve dış sorunları ağır olan bir ülke. Ancak buna rağmen bu yaptırımlar karşısında da ‘Aman, ezildim büzüldüm’ şeklinde bir tepki vermeyecek ve bunların üstesinden gelmeye çalışacaktır. Yaptırımların elbette bir maliyeti olacaktır. Önemli olan bu maliyetin altından kalkarken Türkiye’nin doğru hamlelerle bunu yapması ve kendine en az zararı verecek hamlelerle bu için içinden çıkması. Yaptırımlar, çok ciddi sıkıntılar içerisinde olan Türk ekonomisinin işini daha da zorlaştıracak unsurlar taşıyor. Ancak 12 seçenekli menüden doğrudan ekonomiyi etkileyecek unsurlar seçilmese de Türkiye’nin yaptırımlara maruz kalmış bir ülke haline gelmiş olması önemli bir husus. İşte Türkiye’nin de bunu yanıtlaması lazım.

    ‘Türkiye, hem demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda adım atmalı hem de bölge ülkeleriyle arasını düzeltmeli’

    Türkiye’nin bu yaptırımlara yanıt olarak hem demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda adım atması hem de bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Loğoğlu Aralık ayının son 15 gününün yanı sıra Ocak, Şubat ve Mart ayları AB Zirvesi sebebiyle Türkiye bakımından hayati bir dönem. Türkiye’nin bu dönemde bölgenin önemli, ağırlıklı, mutlaka hesaba katılması gereken bir ülke olduğunu olumlu yönleriyle anlatacak adımlar atması lazım. İçeride, bunu daha önce de söyledim, demokrasi, laiklik, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı gibi esaslar açısından inandırıcı somut adımlar atması lazım. Bölgesinde bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi lazım. İsrail’e atanan bir büyükelçi bunun belki bir ilk işareti olarak görülebilir. Ama bu adımların altının doldurulması lazım. Mısır, Suriye bu ülkelerle ilişkilerimizin düzeltilmesi ve yoluna sokulması lazım. Türkiye’nin topyekün bir deri değişikliğine gitmesi lazım. İçeride ve dışarıda bir köklü değişikliğe gitmesi lazım. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik, diplomasi ‘Yurtta Barış Cihanda Barış’ ilkeleri yolunda…” diye anlattı. 

    ‘Türkiye’nin taktik değil stratejiye ihtiyacı var’ 

    Loğoğlu, Türk yönetiminin bahsettiği bu adımların atacağı yönünde çok umutlu olmadığını da aktardı: 

    Maalesef bahsettiğim bu adımların atılacağı noktasında umutlu değilim. Çünkü atılan bütün adımlar daha çok söylem planında kalıyor. ‘Yerimiz Avrupa’dır’ , ‘Amerika ile iyi ilişkiler istiyoruz’ veya ‘İsrail’e büyükelçi atıyoruz’ diyoruz ama ortada Türkiye’nin geleceğine ilişkin stratejik bir bakışın unsurları yok ve aslında bu olmalı. Herkesi idare etmeye çalışıyoruz. ABD’nin ağzına bir kaşık bal çalışıyoruz, Avrupa Birliği’ne 1-2 mesaj, gemiyi limana çekerek mesaj vermeye çalışıyoruz. Halbuki Türkiye’nin bir iç ve dış vizyon açıklaması lazım. Bu vizyonun unsurlarını da Türk ve dünya kamuoyuna anlatarak harekete geçirecek bir takvim oluşturması lazım. ‘2023’ten önce seçim olmayacak’ deniyor; o zaman bu sürenin ülkeyi yönetenlerce iyi kullanılması lazım. Dış politika strateji meselesidir, taktik meselesi değildir. Ülkenin de stratejiye ihtiyacı var.

    ‘Ankara, Doğu Akdeniz özel temsilcisi atamalı’

    Peki, Türkiye böyle bir stratejiyi nasıl geliştirebilir? Loğoğlu bu soruyu “Ben Doğu Akdeniz konusunda bir uluslararası konferans düzenlenmesini önermiştim. Şimdilerde uluslararası konferans fikri dolaşıyor etrafta. Ancak bunun da ötesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda bir özel temsilci ataması lazım. Ben bunu hala ümit ediyorum. Bir özel temsilci düşünün, Suriye’yle de, Mısır’la da konuşuyor. Yani ilişkiler ne kadar kötü olursa olsun temas sürüyor. Ben her şeye rağmen hükümetin bu konuda bir adım atacağını düşünüyorum. Üstelik bu yapılamayacak bir şey de değil. Bu konuda çok yetenekli emekli askerler olabilir. Mevcut diplomatlardan olabilir. Dışişleri Bakanlığı’ndan veya bir akademisyen olabilir. Bir sürü insan var bu konuyu, bu görevi üstlenebilecek” diye yanıt verdi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' diyen ABD'ye yanıt: Biz kabile devleti değiliz
    ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor
    ABD'li senatörler, 'F-35'leri S-400'lerden koruyacak' yasa tasarısı hazırlıyor
    ABD ve İngiltere’den Rusya’ya ‘insan hakları ihlali’ yaptırımı
    ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye yaptırımların yolunu açan karar
    Etiketler:
    özel temsilci, Yunanistan, Konferans, Doğu Akdeniz, Ermenistan, Azerbaycan, insan hakları, Demokrasi, Veto, Joe Biden, Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi, Senato, Yaptırım, taktik, Strateji, Dış politika, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), İsrail, Suriye, Mısır, Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye, ABD, S-400, Faruk Loğoğlu, Elif Sudagezer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yazı tura atıldıktan sonra Trump, Michie Stadyumu’nun Ordu tarafında, etrafı maskeli öğrencilerle çevrili stantlara girdi.
    Trump, Ordu-Donanma maçı için son kez yazı tura attı
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet