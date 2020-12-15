CAATSA yaptırımları, Türk siyasi partilerini tek cephede birleştirdi

Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yaptırımlarının açıklanmasının ardından ABD’ye hem iktidardan hem muhalefetten tepki geldi. Sputnik, siyasi parti temsilcilerine ABD’nin CAATSA yaptırımları ile ilgili görüşlerini ve Türkiye’nin ne yapması gerektiğini sordu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Bülent Aydemir açıklamasında, “Bu yaptırımların bizim nezdimizde hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Savunma sanayisine vermiş olduğumuz önemi, her zamankinden daha fazla vereceğiz. Dolayısıyla bunlarla bizim üzerimizde baskı oluşturmalarının sonuç doğurması mümkün değil. Milletçe kenetlenmiş durumdayız. Türk milletinin iradesi üzerine irade konulmasına müsaade edilmeyecek. Sonuç olarak bu tür kararları tanımıyoruz, kararları ancak Türk milleti verebilir” dedi.

​‘Söz konusu Türkiye olunca hep birlikte hareket ederiz’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da şunları söyledi: “Türkiye içerisinde farklı siyasi partiler mücadele ediyor olabilir. Biz, düşüncülerimiz farklı olsa da Türkiye’nin daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı, daha özgür bir ülke olması için mücadele veriyoruz. Söz konusu Türkiye olunca hep birlikte hareket ederiz. Türkiye’nin doğru ya da yanlış kararlarını biz tartışır, biz söyleriz. ABD, Türkiye’ye bir şeyler deme cüretini gösteremez. CHP olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsız bir devlet olması için cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar mücadele ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla mücadele edeceğiz.”

‘Yaptırımlar Türkiye’yi etkilemeyecek’

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise yaptığı açıklamada, yaptırımların yok hükmünde olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde ciddi ataklar yapıyor. Bu çalışmalar, batıda rahatsızlık yaratıyor. S-400’ü bahane ederek yaptırım kararı almaları doğru bir şey değil. Ama yaptırımlar Türkiye’yi etkilemeyecek. Bir soruyu sormak gerekiyor. Biz, S-400’le kendimizi savunacağız. Peki, bizim müttefikimiz olanlar bize saldırıyı mı düşünüyorlar ki S-400’ü istemiyorlar? Yaptırımların aklıselim ile alınan bir karar olmadığı kanaatindeyim ve ilerleyen dönemde bu yaptırımların kalkacağını düşünüyorum.”

ABD’nin yaptırım kararını şiddetle kınıyorum. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine de, ittifak anlayışına da zarar verecektir.



ABD’nin böyle bir karar açıklayabilmesi, ülkemizde iktidarın yönetim acizliğini de ortaya koymaktadır. Diplomasi hamasetle değil akılla, stratejiyle yürür. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 15, 2020

​‘Yaptırımlarla terbiye edilemeyecek kadar köklü bir devletiz’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamaları da şöyle oldu: “Biz, ABD’nin hasım kategorisinde değerlendirip rencide edeceği bir ülke değiliz. Uluslararası menfaatlerimizi bir hukuk çerçevesinde takip ediyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin menfaatlerini gasp etmeye çalışmıyor, milletimizin menfaatlerini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizimle müzakere kanallarının tamamen açık olduğu bu şartlar içerisinde, birtakım yaptırımlarla milli egemenliğimize, NATO hukukumuza halel getirecek şekilde musallat olanlar bizi terbiye edemeyeceklerini bilsinler. Biz, ABD’yi akla mantığa davet ediyoruz. Türkiye, NATO’nun önemli bir gücünü oluşturuyor ve bu nedenle NATO’nun önemli bir güç kaybına uğrayacağını düşünüyoruz. Burada sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmamıza rağmen hukuku çiğneyen ve düşmanlarımıza yardım eden ABD’dir. İkili iyi ilişkiler hem bize hem de ABD’ye lazım olacaktır. Herkes akıllı ve mantıklı davranmak zorundadır. Biz, bu tür yaptırımlarla terbiye edilemeyecek kadar köklü bir devletiz.”

‘Yaptırım kararı Amerika’nın çifte standartlı yaklaşımının sonucu’

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın alımının ülkenin egemenlik haklarıyla ilgili olduğuna işaret ederek ABD’nin yaptırım kararını “kabul edilemez” olarak değerlendirdiklerini söyledi:

“S-400’lerin alınma kararı Türkiye’nin egemenlik haklarıyla doğrudan ilintilidir. Türkiye hava savunma sistemine ihtiyacını karşılamak adına Rusya’dan S-400 alınmasının doğru bir karar olduğu kanaatine vardı ve bunun gereğini yaptı. Ancak Türkiye, hem Batı hem de bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerini de sürdürme ihtiyacı olan ve sürdürmeyi isteyen bir ülke. Dolayısıyla burada Amerika’nın aldığı yaptırım kararlarını kesinlikle reddediyoruz, kınıyoruz, doğru bulmuyoruz. Amerika’nın çifte standartlı yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Amerika’nın bunu Türkiye’ye bir Demokles’in kılıcı gibi uzun zamandır kullanmak yoluyla, Türkiye’nin kendi gerekçelerini anlamamak için özel gayret gösterdiğini düşünüyoruz.”

‘Türkiye bu yaptırımlardan büyük bir üretim devrimi ile çıkacak’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise değerlendirmesine “ABD’ye teşekkür ediyoruz” diyerek başladı. “Bu yaptırımları sayesinde; Türkiye, başını dik tutacak, milli ekonomisini geliştirecek, milli savunma sanayisinde yeni atılımlar yapacak, Atlantik sisteminden iyice kopacak, Avrasya’daki başı dik konumuna daha da sağlam yerleşecek” diye devam eden Perinçek, şöyle devam etti: “Türkiye bu yaptırımlardan büyük bir üretim devrimi ile çıkacak. Sağ olasın Amerika, üretim devriminin kapısını açıyorsun. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üslerine el koymalıdır.”

ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 15, 2020

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