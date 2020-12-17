'ABD yaptırımları gayrimeşru ve uluslararası hukuk açısından geriye dönük etkisi yok'

ABD’nin Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını değerlendiren Rus uzman Vanin, yaptırımların gayrimeşru olduğunu ve uluslararası hukuk açısından geriye dönük olmadığını söyledi.

Uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Valeriy Vanin, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri tedariki nedeniyle uyguladığı CAATSA yaptırımlarını değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Vanin, yaptırımların gayrimeşru olduğunu ve uluslararası hukuk açısından geriye dönük olmadığını kaydederek şunları söyledi:

"ABD’nin Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 sistemlerini satın alması nedeniyle getirdiği yaptırımlar meşru değil. Çünkü uluslararası hukuk mekanizması açısından bakıldığında, bu yaptırımlar saldırgan, Türkiye'nin içişlerine ve egemen bağımsız ülkelerin uluslararası işlerine müdahale niteliğinde. Bu noktada farklı bir yorum söz konusu olamaz. CAATSA yasasının geriye dönük etkisine gelince, S-400’ün Türkiye’ye teslimine ilişkin anlaşma bu yasa kabul edilmeden önce imzalandığı için uluslararası hukukun genel ilkesine göre, CAATSA yasasının geriye dönük bir etkisi yok ve Rus-Türk anlaşmasına yönelik uygulanmaz."

ABD'nin bu tür gayrimeşru davranışının, çoğu nakit akışlarının bu ülkenin banka sistemi üzerinden geçmesi nedeniyle sahip olduğu avantajı kötüye kullanması olduğunu kaydeden Vanin, "Washington, elindeki mekanizmalar sayesinde küresel piyasadaki duruma etki yapabileceklerinden emin" ifadelerini kullandı.

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