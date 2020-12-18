‘Minareden Çav Bella’ mağduru Banu Özdemir: Bana ve aileme yönelik iftira ve hakaretler için yargıya başvurdum

Özdemir, "İlk gün itibariyle şahsıma ve aileme çok ahlaksızca iftiralar ve hakaretler yapıldı. Avukatım aracılığıyla hukuki süreci başlattık. Lekelenmeme hakkını savunan sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bu konuda hassas davranacaktır diye ümit ediyorum" dedi.

9 günü tutuklu 7 aylık yargılama

İşte Banu Özdemir’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamalarından satırbaşları:

“Ramazan ayı içerisinde İzmir’e yönelik bir provokasyonun hepimiz farkındaydık. 7 ay geçmesine rağmen kimlerin yaptığını hala merak ediyoruz. Soruşturma devam ediyor. Camilerde Çav Bella çalındıktan sonra çekilen videolar sosyal medyada yer aldı. 2 saat içerisinde sanki bu olayı CHP yapmış gibi tweetler okudum. Siyasi ve kent sorumluluğum gereği önce videoları paylaştım sonrasında, ‘’İzmir İl Müftülüğü bu konuda açıklama yapacak mı?’’ diye tweet attım. Benim üzerimden, CHP’ye organize bir saldırı düzenlendi. İlk akşam sanki bunu ben yapmışım gibi troll hesaplar üzerinden paylaşımlar yapıldı. Ben gözaltındayken videoları haber sitelerinden telefonuma indirdiğim telefona gece avukatım evime gidilerek el konulduğunda ortaya çıktı. 9 günlük tutukluluğum bittikten sonra 7 ay tutuksuz yargılandım. 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları gününde beraat ettim.

Davayı açtık, ilk duruşma mart ayında

© Fotoğraf : Twitter İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor: 1 kişi tutuklandı

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