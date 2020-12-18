'EastMed ekonomik açıdan uygun olmayan bir proje'

EastMed ile ilgili beklentiler nelerdir? Bu proje ekonomik açıdan kârlı ve uygun mu?

Rusya Ulusal Enerji Güvenlik Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç’ın görüşüne göre, EastMed projesi ekonomik olmaktan çok politik nitelik taşıyor ve Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarını hedef alıyor.

Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“EastMed projesinin geleceği, bölge ülkelerinin birbirleriyle ilişkileri ve özellikle Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılan ülkelerin Türkiye ile ilişkiler dikkate alındığında, oldukça muğlak görünüyor. Türkiye, İsrail gazının Avrupa’ya akışını kendi toprakları üzerinden yönlendirerek bölgesel enerji kavşağı rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupalılar ise Türkiye’yi yan geçecek alternatif bir sevkiyat yolu oluşturmak istiyor. Amerikalılar Avrupalılara destek veriyor, çünkü genel olarak şirketleri aracılığıyla kaynakları kontrol etmiş oluyor”.

Gaz Forumu üyelerinin Türkiye ile ilişkilerinin, EastMed projesi önündeki temel sorunlardan biri olduğunu kaydeden Grivaç, ama bu sorunun yegane olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “EastMed projesinin önemli sorunlarından biri, projesinin ekonomisinde yatıyor. Çünkü gaz sevkiyat maliyeti, Avrupa piyasasındaki gaz fiyatlarıyla karşılaştırılabilir büyüklükte. Bu yüzden ya sevkiyata para yardımı sağlanacak ya da piyasadaki fiyatlar şişirilecek veya İsrail piyasasına sunulandan çok daha ucuza alınacak, ki benim görüşüme göre bu mümkün değil”.

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