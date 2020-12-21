HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis

Milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında Diyarbakır’da açılan davada 22 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tutuklanması kararı verildi.

Milletvekilliği düşürülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in birleştirilmiş iddianamelerden oluşan ve 18 ayrı suçlamadan yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Güven’in katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı tekrarladığı esas hakkındaki mütalaasında, Güven’in 'Örgüt kurma ve yönetmek', 'örgüt üyesi olmak', 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak', 'kanuna aykırı yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamaları ile cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte Güven hakkında tutuklanma kararı da verdi.

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