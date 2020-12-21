Türkiye’yi Basra Körfezi’ne ulaştıracak demiryolu için çalışmalar başladı

Türkiye ve Irak arasındaki görüşmelerin ardından somut adımlar gelmeye başladı. Ovaköy Sınır Kapısı ve Basra Körfezi’ne ulaşacak demiryolunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti sonrası Ankara’yı ziyareti, iki ülke arasındaki projelere hız kazandırdı.

Görüşmede, Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılmasıyla ilgili son durum ele alınırken Türkiye’yi Basra Körfezi’ne ulaştıracak demiryolu projesinin haberi de Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender’den geldi.

20 Aralık’ta, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demiryolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığını ifade eden Bender, projenin asıl büyük adımını, Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nın Türkiye'ye bağlanması aşamasının oluşturduğunu dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, konunun ayrıntılarını Sputnik’e değerlendirdi.

‘Ovaköy konusunu el-Kazımi’ye anlattım’

Ovaköy Sınır Kapısı’nın 90’lı yıllardan beri konuşulduğunu ifade eden DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Türk hükümetinin şu an bu işi tamamlamakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Habur Sınır Kapısı’nın iş hacminin artırılmasında tek başına yetersiz kaldığını aktaran Taha, Ovaköy konusunu Ankara ziyareti sırasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye anlattığını söyledi. Taha, “Bizim için önemli olan ülkemizin çıkarları ve menfaatleridir. Umarım hükümetimiz, Irak hükümeti ile bu işi çözer” diye ekledi.

2011’e kadar Irak’la demiryolunun aktif olduğunu ve Suriye üzerinden Irak’a ulaştığını ifade eden Taha, savaşın çıkmasıyla bu hattın kesildiğini söyledi. Ovaköy Sınır Kapısı ile direkt Irak üzerinden hem raylı sistem kurulması hem de otoyol açılmasının planlandığını aktaran Taha, bunun ticari ilişkilere önemli katkılar sunacağını belirtti.

‘Ticaret hacmi ilk 10 ay itibarıyla 17 milyar dolara ulaştı’

ORSAM’dan Bilgay Duman da Osmanlı döneminden beri var olan ancak son dönemde savaştan zarar gören Bağdat demiryolunun onarılması ve Basra’yla birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı: “Türkiye ve Irak arasında şu anda aktif olan sadece bir sınır kapısı var. Bu demiryolu da Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin beklenen seviyeye gelmesine katkı sunacak. 2020 yılı için 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 17 milyar dolara ulaştı. Ekonomik zorluklar ve pandemi şartlarına rağmen yılsonu itibarıyla 18-19 milyar dolara çıkarılması mümkün gibi görünüyor. Bu hat hem Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmini geliştirecek hem de Irak’ın iç hatlarındaki ticaretin daha kolaylaşmasını sağlayacak.”

‘Ovaköy, Irak Türkmenlerinin kalkınmasına fayda sağlayacak’

Türkiye’nin uzun zamandır Basra üzerinde çalıştığını ifade eden Duman, Türkiye’nin Basra Büyükelçiliği’ni de yeniden açtığını hatırlattı. Bu hat ile Türkiye’nin Basra Körfezi’nden; Ortadoğu ve Güney Asya pazarına açılmasının daha da kolaylaşacağını söyledi.

Türkiye’nin Ovaköy Sınır Kapısı’nı açarak Habur Sınır Kapısı’nı tamamlayacağının altını çizen Duman, “Türkiye’nin tek bağlantı noktası Kuzey Irak üzerinden geçiyor. Zaman zaman Kuzey Irak’taki gelişmelerden aksamalar olsa da Türkiye hiçbir zaman Habur’u kapatmadı. Musul’a açılacak doğrudan bir kapının olması, ticaretin yanı sıra Türkiye ve Türkmenler arasındaki iletişimi de artıracak. Irak Türkmenlerinin kalkınmasına da fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Duman, Sincar meselesine çözüm bulunmasının Ovaköy kapısı için gerekli olduğunu da vurguladı.

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