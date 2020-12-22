Bitcoin dahil binlerce kripto para ülkeler arası ticarette yaygın olarak kullanılır mı?

Venezuela, Amerikan yaptırımlarına karşı ticaret yürüttüğü üçüncü ülkelere Bitcoin ile ödeme yapmaya başladı. Peki, binlerce kripto para ülkeler arası ticarette yaygın olarak kullanılır mı? Bunun sınırları ne? Ekonomist Enver Erkan, Sputnik’e anlattı.

Venezuela'nın, ABD yaptırımlarının ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak için ticari ilişkileri bulunan ülkelere Bitcoin ile ödeme yaptığı ülke medyasında yer aldı. Karakas yönetiminin bu hamlesi “ülkeler arası ticaret Bitcoin dahil binlerce kripto para aracılığıyla yapılabilir mi” sorusunu gündeme getirdi. Konuyu Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Sputnik’e değerlendirdi.

Erkan “Bitcoinin piyasalarda bir fenomen olarak ortaya çıkıp popülerliği arttıktan sonra, bu bir kara para aklama aracı olarak da popülerlik sağladı. Kripto para borsalarının herhangi bir denetime tabi olmaması, bu sanal para hareketliğini hızlandıran bir etmen oldu. Hem banka sisteminin kullanılmıyor olması hem reel para birimlerine dair bir hareketlilik olmaması hem de anonimlik de bu paraların, kara para aklamada da kullanımını artırdı” diye konuştu.

Konunun yaptırımlarla ilgili kısmını da anlatan Erkan “Yaptırımlara takılma kriteri nedir? Bankacılık sistemi üzerinden para transferlerinin olması. Böyle bir hareketlilik olmaması ve ‘blockchain’ teknolojisi kullanımının söz konusu olması sonucu bankacılık sistemini devredışı bırakılıyor. Reel para birimlerini, Bitcoin gibi kripto para birimlerine çevirerek, finansal denetime takılmamak amaçlanıyor. Burada ya kayıtdışılık kullanılıyor ya da yapılan işlem başka bir işlem olarak gösteriliyor” diye devam etti.

‘Güvenilirlik sorunları halen tam olarak aşılamamış bir piyasa’

Meselenin ‘Bitcoin’ üzerinden tartışılmasına rağmen binlerce farklı para kripto paranın bulunduğunu hatırlatan Erkan “Yalnızca Bitcoin değil diğer para birimleriyle de benzer işlemler yapılabilir. Ancak bu paralarla ilgili bir diğer sorun da hacklenme ve siber saldırılarla cüzdan boşaltmalar olabiliyor. Yani genel olarak baktığınızda popülerleşmesine ve belli denetim mekanizmaları oluşmuş olmasına rağmen tam anlamıyla organize olamamış bir piyasadan bahsediyoruz. Halen ciddi sistem açıkları ve güvenilirlik anlamında eksikleri var” dedi.

‘Resmi dijital para birimlerinin ağırlık kazanmasıyla bu teknoloji daha çok kullanılacaktır’

Erkan “Kullanımı blockchain para sisteminin dönüşümü açısından önemli bir teknoloji. Dolayısıyla geleneksel para sisteminin önümüzdeki zamanlarda bir dönüşümü söz konusu olacak. Hatta bu içinde bulunduğumuz Kovid-19 krizi dijitalleşme çağını bayağı hızlandırdı. Bu noktada da bakıldığı zaman aslında resmi dijital para birimlerinin ağırlık, popülarite kazanmasıyla beraber bu teknolojik altyapı daha çok kullanılır hale gelir. Ama genel olarak bakıldığı zaman 3 bine yakın dijital para birimi var ve bu arzın çok sınırlı olduğu bir piyasa. Bu yüzden de özellikle altcoinler açısından manipülasyon, spekülasyon etkisi olabiliyor. Sistem açıkları söz konusu olabiliyor” diye ekledi.

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