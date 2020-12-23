İstanbul Bakkallar Odası: Bakkal amca 17.00, online marketler gece yarısına kadar çalışıyor, eve servisi biz de yaparız

İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, şunları söyledi: “İstanbul’da 20 bin bakkal var. Online ticaret yapan marketlerin gece saat yarısına kadar sürdürmeleri ve ticaret içinde bulunmaları esnafı sıkıntıya soktu. Gönül isterdi ki olmasa, bir eşitlik olsa. Geçmişten günümüze bakkalların evlere siparişi var. Bakkallar da artık E ticareti son zamanlarda kullanıyor. Bu imkanı kullanabilen herkes gece saat 00.00’a kadar yapsın denilebilirdi ve bu esnafı rahatlatırdı.

‘Onlar daha dün piyasaya çıktılar’

Bir tarafın yapması diğer tarafın yapamaması moral bozuyor. Evlere servis yapılsın denilseydi biz yapardık. Onlar daha dün piyasa çıktılar biz yıllardır evlere servis yapıyoruz. Yıllardır tüketicinin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Dün yapabiliyorduk bugün yapabilir misiniz gibi bir soru olmaz, olursa da doğru olmaz.”

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