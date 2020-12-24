Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısında turizm yönetiminde değişiklik yapılacağını belirterek iç turizmin geliştirilmesi için ayrı bir yapının oluşturulacağını açıkladı. Rusya'da iç turizmi geliştirmek için Türkiye örneğini takip edeceklerini ifade eden Putin "Bazı ülkelerde, vergilendirme dahil büyük devlet sistemleri oluşturuluyor. Türkiye de turizm alanına yönelik aynısını yapıyor. Biz de bu yönde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. Putin’in açıklamalarıyla gündeme gelen 'Türk turizmi Rus turizmine hangi alanlarda model olabilir’ sorusunu Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık Sputnik’e değerlendirdi.

‘Rusya, turizmde Türkiye’nin 1960’lara dayanan tecrübesinden yararlanabilir’

Türkiye’nin Rusya’ya turizm alanındaki bilgi ve deneyimiyle destek ve model olabileceğini söyleyen Ayık “Türk turizmcileri olarak, salgın öncesinde ve salgın döneminde yaptığımız işler var. Salgın döneminde, sektörde atılan en önemli adımlardan ‘güvenli turizm sertifikası’ alınması oldu. Salgın dönemi dışında ise bölgelere göre yatırım planlamaları yapmak lazım. Ancak bu kolay bir iş değil çünkü Türkiye’nin nereden baksanız 80’lerden bu yana 40 yıllık bir deneyimi var. Hatta onun öncesinde de yatırım deneyimiyle birlikte 1960’ların başına kadar giden bir alt yapı var” diye anlattı.

‘Keşke işbirliği niyeti hızlıca hayata geçirilebilse’

Ayık “Geçmişte Rusya ile yaptığımız toplantılarda da ikili işbirlikleri yapılmasının gereğini hep vurguladık. 90’ların başından bu yana Rus yetkililerle temasımız var, turizm eğitimi dahil pek çok alanda. Dünya Kupası döneminde de, Rusya’nın farklı şehirlerinde müsabakalar vardı malum. O dönemde de çeşitli işbirlikleri için konuşmuştuk. Ancak adım atmak çok kolay olmuyor. Keşke bu işbirliği niyeti hızlıca hayata geçirebilse” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

‘İşe pilot bölgelerde şehir turizmi geliştirilerek başlanabilir’

“Ruslar bina ve konseptler konusunda zevkli ve yetenekliler, güzellikler yaratabiliyorlar. Ancak bu güzellikleri sürdürülebilir kılmak ve bunlardan iş modeli yaratmak da büyük önemde. Bunun için de turizmde çalışacak ciddi bir iş kaynağı geliştirmek lazım. Rusya’da çok genç insan, dolayısıyla iş potansiyeli ve oturmuş bir sistem var. Ama bu sistemi turizm ve gastronomiyi geliştirecek şekilde değerlendirmeleri lazım. Ulaşım alt yapılarını geliştirmek lazım. Çünkü Türkiye’den farklı olarak Rusya çok büyük bir coğrafya. Bu yüzden de belki de pilot bölgeler seçilerek oralarda önce şehir turizmini canlandırmak ve bunu dalga dalga genişletmek doğru bir model olabilir. Sayın Putin doğru söylüyor. Bu anlamda Türkiye de Rusya’ya model olacaktır.”

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