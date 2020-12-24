Kirasını ödeyemeyen esnaf yardım beklerken, icra geldi: ‘Ödemiyor değil, ödeyemiyoruz’

Diyarbakır’da, pandemiden dolayı zor günler geçiren otogar esnafı yardım beklerken, icralık oldu. Kiralarını ödeyemeyen birçok esnaf, otogarı işleten şirket tarafından icraya verildi. 2019 yılında kiralara yüksek miktarda zam yapıldığını ve pandemiden dolayı iş yapamadıklarını söyleyen esnaf, kira borçlarını ödemek için iyileştirme bekliyor.

Diyarbakır’da esnaf pandemiden dolayı zor günler yaşıyor. Bunlardan biri de otogar esnafı. Diyarbakır otogarında esnaflık yapan vatandaşlar pandemi ile birlikte yolcu sayısının düştüğünü ve iş yapamadıklarını söylüyor.

İş yapamayan esnaf 1 yıldır kira borcunu ödemeyince otogarı işleten MED A.Ş tarafından icraya verildi. Pandemi nedeniyle destek beklerken icralık olan esnaf, kiralarını ödeyebilmek için destek talebinde bulundu.

‘Yardım gelmeden icra geldi’

Sputnik’e konuşan otogar esnaflarından Ahmet Güler, Türkiye geneli otogarlarda bir durgunluk olduğunu, bu durgunluğun Diyarbakır’da daha çok hissedildiğini söyledi.

“Durumumuz ortada” diyen Güler “Pandemi nedeniyle işler iyice duruldu. Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerde otogar esnafı için iyileştirme yapılırken, biz de maalesef yok. Biz burada ücretsiz kalalım demiyoruz, sadece bize bir kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Kira bedeli belirli bir limit olsun. Otogarın ortak gelirleri var, o da çok yüksek. Ortak giderler hiçbir ilde alınmıyor, alınsa dahi belirli bir miktar alınıyor. Yolcu yok, olmadığı için de iş olmuyor ve kiralarımızı ödeyemiyoruz. İş olmayınca kirayı nereden getirelim? Cumhurbaşkanımız 750 tl gibi bir yardım verileceğini söyledi, henüz alamadık. Yardım gelmeden icra geldi. Sadece bana değil bazı otobüs firmaları hariç tüm esnafa icra geldi. Kimse kirasını ödeyemedi. Benim 6 aylık hem kira hem ortak gider borcum var. En son bir yıl önce kiralara zam yapıldı, 650 tl iken şuan 1300-1400 kira veriyorum. Zaten ondan sonra kimse ödeyemedi” şeklinde konuştu.

‘Kira ve ortak giderler çok yüksek, pandemiyle birlikte iş yapamayınca ödeyemedik’

Ferit Coşkun adlı esnaf da “Kiralarımızı ödeyemedik, hepimiz icralığız, ödemiyor değil, ödeyemiyoruz” diyor. Yardım beklerken kiraların arttığını ve icralık olduklarını ifade eden Coşkun şunları söyledi:

“10 yıldır buradayım, ne ısıtması var ne soğutması. Buradaki anlayış ‘ para gitmeden para gelsin ’dir. Esnafa yardımla ilgili hiçbir şey yok. Işıklarımız yoktu sonradan yapıldı. Elektriklerimiz çok yüksek geliyor. Buraya panelleri bırakmışlar, sözde bize destek olacak ama biz hiçbir hayrını görmüyoruz. Ne yapıyorlar nereye veriyorlar bilmiyoruz. Bunların kuruluş amacı sözde esnafa destek içindi. Zaten elektrik faturası Allah’a emanet geliyor. Bir okuma yok, yukarıdan yazıyorlar, gönderiyorlar. İş yok, otogarda sadece mülteciler var.

’dir. Esnafa yardımla ilgili hiçbir şey yok. Işıklarımız yoktu sonradan yapıldı. Elektriklerimiz çok yüksek geliyor. Buraya panelleri bırakmışlar, sözde bize destek olacak ama biz hiçbir hayrını görmüyoruz. Ne yapıyorlar nereye veriyorlar bilmiyoruz. Bunların kuruluş amacı sözde esnafa destek içindi. Zaten elektrik faturası Allah’a emanet geliyor. Bir okuma yok, yukarıdan yazıyorlar, gönderiyorlar. İş yok, otogarda sadece mülteciler var. İş olmadığı için de 1 yıldır kira veremedik. Bir de pandemi ile iyileştirme beklerken, aksine zam yapıldı. 1200 lira kiramız 2800 liraya çıktı. Talebimiz, biz bir iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Otogarın sorunlarının da çözülmesini istiyoruz. Diyebilirim ki Türkiye’nin en kötü otogarı burasıdır. Bir otogarda ısıtma olmaz mı? Serinletme olmaz mı? hiçbir şey yok, zaten yaptıkları bir şey yok, üstüne kira zammı yapıyorlar. Onu da ödeyemeyince icraya vermişler.”

MED A.Ş: Bir yıllık birikmiş borç var, icraya verdik

Sputnik’in ulaştığı ve ismini vermek istemeyen bir MED A.Ş yetkilisi, borcunu ödemeyen esnafların icraya verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Mevcut alacağımız 2019 yılına aittir. Yaklaşık bir yıldır birikmiş bir borçtur. Hem şifahen hem söyledik hem de ihtar çektik. Borç miktarı yüksek olanlara da eğer isterlerse taksitlendirme yapabileceğimizi söyledik. Ancak kendileri zamana yaymak istedi, zaten 1 yıldır ödeme yapmıyorlardı. Borcun birikmesi ve pandemi ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılardan da ödeyememezlik durumu oluştu. Yapılandırmak isteyen esnaflara yardımcı olduk, gelmeyen ve bizimle görüşmeyen esnaflarla ilgili de icra takibi başlattık. Haciz durumu yok, sadece icra var. Şuanda yapılandırma için bize başvuran esnaf yok. Uzun süredir bir iletişim sıkıntısı yaşıyoruz. 2020 yılında herhangi bir zam uygulamadık ve pandemi nedeniyle de 2 ay 11 günlük kira bedeli de almadık.”

31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Selçuk Mızraklı döneminde otogarın işletmesi belediyeye ait iştiraklerden biri olan MED A.Ş adlı kuruluşa verilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından Mızraklı’nın görevden alınıp, yerine kayyum atanınca otogarı işleten MED A.Ş yönetiminde de değişime gidildi.

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