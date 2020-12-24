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    Mısır lideri Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

    Türkiye-Libya mutabakatına karşı Yunanistan-Mısır anlaşması: Üçüncü ülkeler ne yapmalı?

    © REUTERS / COSTAS BALTAS
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    Konu:
    Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan gerilimi (69)
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    Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına ile ilgili mutabakat muhtırası ve Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı anlaşmanın aralarında çelişen hükümleri değerlendiren Rus uzman Bekyaşev, üçüncü tarafların deniz hukuku gereği BM'ye kayıtlı son belgeye uymakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.

    Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi, Okyanus ve Deniz Hukuku Ofisi BM Hukuk İşleri Bürosu’nun resmi sitesinde Yunanistan ile Mısır arasında Doğu Akdeniz için imzalanan ‘Münhasır Ekonomik Bölge’ (MEB) anlaşmasını yayınladı.

    Fakat BM daha önce de, Ankara ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan ve benzer sorunları gündeme getiren mutabakat muhtırasını yayınladı.

    © AFP 2020 / JOHN MACDOUGALL
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    Kutafin Moskova Hukuk Devlet Üniversitesi’nden uluslararası ve deniz hukuku uzmanı Prof. Dr. Kamil Bekyaşev, birbirini dışlayan iki belgeden dolayı uluslararası hukuk açısından olabilecek yasal çelişkilere dikkat çekerek bu tür durumlarda üçüncü tarafların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.

    Çelişkilerin belgelere imza atan taraflar arasında olacağını söyleyen Bekyaşev, üçüncü tarafların ise deniz hukuku gereği BM'ye kayıtlı son belgeye uymakla yükümlü olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Uluslararası hukuka, özellikle de BM Tüzüğü'ne uygun olarak deniz alanlarının sınırları ve sınırlandırılmasına ilişkin tüm ikili ve çok taraflı anlaşmalar, öncelikle BM'de tescil edilir ve ancak daha sonra yasal yürürlük kazanır ve her devlet için bağlayıcı hale gelir. Yunanistan-Mısır anlaşması hükümetler arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayı birileri tanıyabilir, birileri ise reddedebilir. Ancak uluslararası hukuk açısından bunun bir önemi yok. Bu nedenle hem kıyı, hem de kıyı dışı tüm devletler, tartışmalı deniz sahasını kullanırken üzere bu anlaşmaya uymak zorunda kalacak. Bu olmazsa, bu tür eylemler hukuka aykırı sayılacak ve uluslararası hukuka göre cezalandırılabilecek. Yani, yasadışı kabul edilecek."

    © AA / Bekir Bektaş
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    Rus uzman, Türkiye ile Libya arasında imzalanan belge ile Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı anlaşma arasındaki ihtilafların çözümüne ilişkin ise şunları söyledi:

    "Yunanistan-Mısır anlaşması bu alandaki son belge olduğu için uluslararası hukuk açısından uygulanması gereken de bu anlaşmadır. Birbirini dışlayan belgelerin hükümleri arasındaki mevcut çelişkileri, ilgili devletlerin kendi aralarında çözmeleri gerekir. Genel olarak bazıları mahkemeye, bazıları uluslararası mahkemeye, bazıları da deniz hukuku ile ilgili uluslararası mahkemeye başvurur. Ancak üçüncü ülke gemilerinin ihtilaflı deniz sahasından geçmesi durumları için sadece son anlaşma esas alınır."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan gerilimi (69)
    Etiketler:
    Kamil Bekyaşev, Birleşmiş Milletler (BM), deniz yetki alanları, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Anlaşma, Mutabakat, Mısır, Libya, Türkiye
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