‘Sputnik V aşısının Türkiye’de ortak üretimi her iki ülke için yararlıdır’

Kovid-19’un etkileri tüm dünyada devam ederken Türkiye ve Rusya’dan aşı çalışmaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk gelişmeyi Sputnik'e değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlendiği ortak basın toplantısında, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin sağlık bakanlarının mutabakat imzaladığını belirterek "Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir" dedi.

‘Her iki ülke için yararlıdır’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasını Sputnik için değerlendirdi.

Türkiye’nin aşı üretim altyapısı olan birçok ülke ile görüşmeler yürüttüğünü ifade eden Öztürk, Rusya ile de ortak üretim konusunun daha önce de gündeme geldiğini hatırlattı. Mutabakat ile bu adımın vücut bulduğunu ifade den Öztürk, şunları söyledi: “Türkiye ve Rusya, aşı üretim kapasitesi olan ve bu alandaki çalışmalarında belirli seviyelere gelmiş ülkeler. Hem bilgi alışverişi hem teknik alışveriş hem de şu anda var olan bir aşının daha ileriye taşınması açısından Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi, her iki ülke için yararlıdır. Bilimde ortaklıklar, günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bu ortaklığın her iki ülke için de ufuk açıcı ve gelecekte çok büyük verim elde edilebilecek bir girişim olacağını düşünüyorum.”

‘Ülkelerin adlarını kullanarak vasıflandırmayı doğru bulmuyorum’

Toplumda özellikle ‘Çin aşısı’ veya ‘Rus aşısı’ diyerek yaratılmak istenen olumsuz algıları da değerlendiren Prof. Dr. Öztürk, “Aşıları ülke düzeyinde konuşmak bilimsel bir şey değildir” dedi.

Öztürk, “Aşıları metodolojik olarak ele almak gerekir. Hangi metot olursa olsun klinik öncesi ve sonrası faz çalışmalarını yetersiz halde yapan bir aşı zaten piyasaya çıkamaz. Aynı şekilde bu aşılar bağımsız otoritelerce de değerlendirilir. Ben üretilen ülkelerin adlarını kullanarak vasıflandırmayı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

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