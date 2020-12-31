İş insanları 2021’de Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerden umutlu

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemli yapı taşlarından biri de ekonomi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Mithat Yenigün, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2020’deki seyrini ve 2021 yılı beklentilerini Sputnik’e anlattı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi 2019’da bir önceki yıla göre kıyasla %2,5 oranında artarak 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak 2020’nin sonuna geldiğimiz Kovid-19’un etkileri dolayısıyla bu rakamda önemli bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Mithat Yenigün de 2020 yılında iki ülkenin ticaret hacminin yılsonu itibarıyla 17 milyar dolar seviyesinde kalmasını beklediklerini kaydetti. Bu yıl Türkiye’den Rusya’ya yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir ihracat yapıldığını ifade eden Yenigün, Rusya’dan yapılan ithalatın da yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

‘Müteahhitlik iş hacmimizin %20’sini Rusya’da gerçekleştiriyoruz’

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Yenigün, bu sektöre ilişkin ise şunları söyledi: “1972 yılından beri geçen 48 yılda, 127 ülkede, 413 milyar dolar boyutunda ciro yaptık. Bu rakamın 82 milyar doları

Rusya’da kazanıldı. Müteahhitler olarak normalde Rusya’da yılda 5 ila 6 milyar dolar arasında iş yapıyoruz. 2020’de pandemi nedeniyle maalesef bu rakamlar düştü. 2020 yılı toplam rakamlarına baktığımızda, yaklaşık 12 milyar dolarlık bir iş hacmimiz oldu. Bu rakamın 3 milyar dolarını ise Rusya’daki projelerimizden kazandık. Toplam müteahhitlik iş hacmimizin %20’sini Rusya’da gerçekleştiriyoruz.”

Türk-Rus ilişkilerinin en önemli ekonomik kalemlerinden birini de turizm oluşturuyor. Yenigün, pandemiden önce yılda yaklaşık 7 milyon turisti Türkiye’de ağırlarken bu rakamın 2020’de 2 milyona kadar düştüğünü kaydetti.

‘2020 yılı, mutlu bir yıl olmadı diyebiliriz’

Yenigün, bu rakamları “2020 yılı, 2019 ve öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman bizim için mutlu bir yıl olmadı diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, 2021 yılına ilişkin “Pandemi dünyada ilk defa olduğu için bir öngörüde bulunmak çok zor” dedi ama umutlu olduğunun da altını çizdi: “Benim düşüncem, ilk 6 ayda yine sıkıntılar devam etse bile ondan sonraki 6 ayda daha normale döner. Bu durumda bütün bu kalemlerde artış göreceğimizi ve 2021’in 2020’den daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum.”

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