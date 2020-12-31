Rus uzman: 2020’de Ortadoğu’daki en önemli eğilim büyük çaplı askeri eylemlere son verilmesi oldu

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, 2020’de Ortadoğu’da gözlenen en önemli eğilimin büyük çaplı askeri eylemlere son verilmesi olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a göre, mevcut tüm zorluklara rağmen sorunların siyasi yolla çözümü ve BM’nin öncü rolünün kabul edilmesinin öneminin daha fazla anlaşılması yönünde eğilim kaydedilmesi, bu yıl büyük bir kazanım oldu. Suriye’nin yanı sıra Libya ve Yemen’de de bunun örnekleriyle karşılaşıldı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik’e verdiği demeçte Lavrov’un sözünü ettiği bu başarının nasıl bir önem arz ettiği, Ortadoğu’da bu yıl gözlenen en önemli eğilimin ne olduğu konusunda değerlendirmede bulundu.

Dolgov, koronavirüs salgını ve çatışmaların gölgesinde zor bir yıl geçiren Ortadoğu’da yine de olumlu gelişmelerin kaydedildiğini belirtti.

Dolgov, şunları söyledi:

“Öncelikle Suriye’de artık büyük çaplı bir krizin devam ettiği gözlemlenmiyor. Silahlı çatışmalardan bahsedecek olursak, ülkedeki durum şu an oldukça istikrarlı. Suriye’deki durum bugün iki yıl öncekinden çok daha iyi. Büyük çaplı bir krizin olmadığı bir genel durum söz konusu. Libya krizine gelince, burada da büyük çaplı askeri eylemlerin durduğu görülüyor. Yemen krizinde de, yine büyük çaplı askeri eylemlere başvurulmadan çözüm girişimlerinde bulunulduğunu görüyoruz.”

Daha önce mevcut olan büyük çaplı askeri eylemlere son verilmesinin Ortadoğu’da 2020’de gözlenen başlıca unsur olduğunu vurgulayan Dolgov’a göre, bu başarıda en önemli pay Rusya’nın.

Dolgov, “Bu çok olumlu sonuçlara, kuşkusuz, Rusya’nın bu ülkelerdeki krizlerin çözümüne ilişkin ortaya koyduğu barışçıl girişimler sayesinde ulaşıldı” dedi.

Çeviri: Tuğba Bolat

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