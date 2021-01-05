2020’de savunma ve havacılık sanayisinin ihracat hedefleri tuttu mu?

Türkiye’nin son yıllarda önemli başarılara imza attığı savunma ve havacılık sanayisinin 2020 yılı ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre Türkiye, 2020’de, bu alanda 2,2 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 2020 ve 2021 yıllık programlarında 2020 yılı için 4 milyar dolarlık bir savunma ve havacılık sanayi ihracatı olacağı öngörülüyordu.

2.2 milyar dolarlık 2020 yılı ihracat rakamı ise yılsonu hedefleri açısından değerlendirildiğinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik daralmanın savunma ve havacılık sanayisini de etkilediğini gösteriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının, 2018’e kadar 8 katın üzerinde büyüyerek 2.19 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor. Aynı planda, 2023’te 10.2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılması hedefleniyor.

İhracat rakamı artabilir

TİM’in yayınladığı rakamlar ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SaSaD) yayınladığı veriler farklılık gösteriyor. Bu farklılık SaSaD’ın rakamlara doğrudan ürün satışın yanı sıra döviz kazandırıcı hizmetler olarak adlandırılan yurtdışındaki bakım, onarım, yenileştirme ve tasarımla ilgili faaliyetlerin eklemesiyle ortaya çıkıyor.

Örneğin, TİM, 2019 yılı savunma sanayi ihracat rakamını 2.7 milyar dolar olarak açıklarken SaSaD bu rakamı 3.68 milyar olarak duyurmuştu.

Hangi alanlar üst sıralarda?

Türkiye zırhlı kara araçları, insansız hava araçları (İHA), deniz araçları ve hava platformlarında büyük bütçeli ihracatlara imza atıyor.

Son dönemde Ukrayna ve Azerbaycan’a gerçekleştirilen BAYRAKTAR TB2 İHA ihracatı gündemin üst sıralarında yer almıştı. MİLGEM gemilerin ihracatı da bu alandaki önemli başarılar arasında bulunuyor.

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