Kayıt
14:26 06 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Suudi Arabistan Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cepheye dahil mi oluyor?

    © AP Photo / Alex Brandon
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 57
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043521652_0:189:3072:1917_1200x675_80_0_0_089af37dde5099f814625cb0e9b98d64.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101061043521797-suudi-arabistan-dogu-akdenizde-turkiye-karsiti-cepheye-dhil-mi-oluyor/

    Türkiye’nin en sıcak gündemlerinden biri olan Doğu Akdeniz’de yeni gelişmelerle sular ısınmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Suudi Arabistan ve İsrail’le attığı yeni adımları Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Doster, Sputnik için değerlendirdi.

    Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin, Doğu Akdeniz'de bir tatbikata katılması için Girit'teki Suda Üssü'ne geleceğini iddia etti.  

    İsrail Savunma Bakanlığı da Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında İsrail'den eğitim uçağı alınması ve bu ülkeden bir firmanın Yunanistan'da uçuş okulu açması yer alıyor.

    ‘Doğu Akdeniz’e sahildar olmayan ülkelerin de Türkiye’ye karşı konumlanıyor’

    Prof. Dr. Barış Doster, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığından hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisinin faydalandığını hem de bunu fırsat bilen Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği Körfez’deki Arap ülkeleri ve Mısır’ın Türkiye’yi daha da sıkıştırdığını söylüyor. Doğu Akdeniz’e sahildar olmayan ülkelerin de Türkiye’ye karşı konumlandığını ifade eden Doster, 'ABD ve AB emperyalizminin bu gelişmeleri desteklediği' görüşünde.

    Türkiye karşıtı cephenin genişlemesinin İsrail’i 'ziyadesiyle mutlu ettiğini ve Türkiye’yi fazlasıyla yalnızlaştırdığını' söyleyen Doster, “Suudi Arabistan hem Türkiye karşıtı hamlelerle hem İsrail ile daha da yakınlaşarak aynı zamanda İran karşısındaki cephesini de güçlendirmiş oluyor” diyor.

    Suudi Kralı Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    ‘Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ilişkileri koparma niyeti yok, yatırımlar sürüyor’

    ‘Amaç Türkiye’ye karşı bir gövde gösterisi yapmak’

    Doster’e göre, Suudi Arabistan, Sunni Arap dünyasının liderliğine oynuyor. Doster, bu konuda şunları söylüyor: “Suudi Arabistan hem ABD’nin bölgede önemli bir müttefiki olarak hem de Türkiye’yi yalnızlaştırma hamlelerinden cesaret bulmuş olduğundan Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bütün hamlelerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisini destekliyor. Her ne kadar kendisinin nitelikli askeri personeli olmasa da dünyada envanterinde çok fazla ABD yapımı savaş uçağı bulunduran bir devlet olarak Girit’e uçak yolluyor. Çünkü burada asıl amaç, Türkiye’ye karşı bir gövde gösterisi yapmak.”

    ABD’nin dış politikasının ve özellikle de Ortadoğu’daki çıkarlarının Biden geldiğinde de değişmeyeceğini ifade eden Doster, “Suudi Arabistan’ın bu hamlesinde Biden’a uyum sağlama ve onunla ‘birlikte çalışacağız’ mesajı da var” dedi.

    ‘Türkiye ilişkilerini onarmalı’

    Peki, İsrail ve Yunanistan arasındaki savunma anlaşması nasıl yorumlanmalı? Doster’e göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlaşması manevra alanını ve etkinliğini de daraltıyor.

    “Türkiye hayli gecikmiş olarak Libya ile attığı doğru adımın devamını getirmeli ve Akdeniz’de sahildar diğer ülkelerle de muhakkak ilişkilerini onarmaya çalışmalı” diyen Doster, buna Suriye, Mısır ve İsrail’in de bu ülkeler arasında olması gerektiğini belirtiyor. Bu adımların hem karşılıklı kazanç sağlayacağının hem de ABD ve AB gibi bölge dışı güçlerin müdahalesini kısıtlayacağının altını çiziyor.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
    © AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
    Suudi Arabistan ile buzları eriten Katar, Türkiye’den uzaklaşır mı?

    ‘Suudi Arabistan’ın Doğu Akdeniz’de doğrudan bir çıkarı yok’

    ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal da Suudi Arabistan’ın Girit’e uçak göndermesinin Türkiye’ye karşı iyi niyet beslemediğinin bir işareti olarak algılanması gerektiğini düşünüyor.

    Biden’ın göreve gelmesi ile sürecin daha da netleşeceğini ifade eden Uysal, sözlerine Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye karşı tavrında bir tercih yapması gerekebileceğini de ekliyor.

    Suudi Arabistan’ın Doğu Akdeniz’de doğrudan bir çıkarı olmadığını kaydeden Uysal, bu hamlenin iyi niyete sığan bir durum olmadığını da belirtiyor ve “Yemen’de perişan olmuş bir Suudi Arabistan’ın Girit’te Yunanistan’a destek olması veya böyle bir görüntü vermesinin ne faydası var anlamak zor. Çok mantıksız buluyorum” diyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan, F-15 Eagle, F-15
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası
    Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet