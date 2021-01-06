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    Mevlüt Çavuşoğlu

    AB'nin mart zirvesi öncesi Türkiye’den kritik ziyaret

    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101061043522517-abnin-mart-zirvesi-oncesi-turkiyeden-kritik-ziyaret/

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın AB dönem başkanlığını devralan Portekiz'i ziyaret edecek. Mart ayında toplanacak ve Türkiye ile alakalı kararların alınacağı bilinen zirveden önce yapılacak bu ziyaret oldukça önemli. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan ziyareti Sputnik’e değerlendirdi.

    Ziyareti oldukça önemli olarak niteleyen Prof. Dr. Alkan, son zirvede dönem başkanı olan Almanya’nın Türkiye’nin 'arkasında durduğunu', yeni dönemde başkanlık yapacak olan Portekiz’in de aynı cesaretti gösterip gösteremeyeceğinin sorgulanması gerektiğini söyledi. 

    Türkiye’ye yönelik yaptırımların kolayca çıkacağını düşünmediğini belirten Alkan’a göre, AB’nin 27 ülkesinin başbakan ve cumhurbaşkanlarının oy birliğiyle Türkiye’nin karşısında durması zor.

    ‘Türkiye, AB’ye yaklaşmaya çalışıyor’

    Mart’taki zirveye kadar müzakerelerin devam edeceğini ve bu süreçte AB ile Türkiye arasında diplomasi trafiğinin yaşanacağı söyleyen Alkan, “AB’nin Türkiye’den vazgeçeceğine inanmıyorum. Türkiye de zaten AB’den vazgeçmez. Cumhurbaşkanımızın son dönemlerdeki demeçlerine dikkat edilirse Türkiye’nin de AB’ye biraz daha yaklaşmaya çalıştığı görülecektir. Bu yüzden iki taraflı bir bağımlılığın olduğunu düşünmek mümkündür. AB bizden vazgeçmiş olsaydı bunu çoktan ifade ederdi diye düşünüyorum” dedi.

    © AP Photo / Olivier Hoslet
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    Aralık 2020 zirvesindeki bildiride AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının öneminin vurgulandığını anımsatan Prof. Dr. Alkan, AB’nin birçok açıdan Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu savundu.

    AB’nin de bu süreçte Türkiye’den bazı reformlar beklediğini kaydeden Alkan, “Türkiye üzerine düşeni yeterince yapmaya çalışacaktır. O yüzden burada biraz da niyet önemli. Türkiye ve AB arasında birkaç yıllık bir güven eksikliği var ve bu güvenin yeniden tazelenmesi gerekiyor. Bu çerçevede iletişim kanalları açık olduğu sürece bence Mart zirvesinde de her şey olumlu devam eder” diye konuştu.

    ‘Türkiye uzatılan eli tutmalı’

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’ın, Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalarını hatırlatan Prof. Dr. Alkan, Türkiye’nin de bunu karşılıksız bırakmaması gerektiğini ifade etti.

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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    Sorunun, Avrupalıların Türkiye’yi Avrupa’da görmek istememesi olduğunu ileri süren Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Türkiye büyük bir ülke ve kırmızı çizgileri var. Bundan dolayı Türkiye’nin daha fazla sorunları ve sorumlulukları var. Bu yüzden Türkiye’ye biraz daha iyi niyetli yaklaşılması gerekiyor. Şunu da fark etmişsinizdir ki Türkiye’de de AB hevesi biraz azalmış durumda. Çünkü Türk insanı, Türkiye’nin AB’ye alınmayacağına inanmaya başladı. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.”

    ‘Biden, Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşmasını istemeyecektir’

    ABD seçimlerinden çıkan sonucun Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkileyeceği de son dönemde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

    Alkan, AB’nin ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile ortaklaşa bir Türkiye politikası uygulamak istediğini savundu. Biden’ın Türkiye karşıtı sözlerine rağmen Türkiye’den vazgeçemeyeceğini kaydeden Alkan, “Çünkü Türkiye, stratejik açıdan önemli bir ülke. O yüzden Biden da Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşmasını istemeyecektir. Önümüzdeki süreçte hem ABD hem AB’nin Türkiye için daha ılımlı bir politika yürütüleceklerine inanıyorum” dedi.

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    Etiketler:
    Joe Biden, ABD, AB, Türkiye, Portekiz, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı
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