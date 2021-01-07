Yunus Emre Erdölen değerlendirdi: Kongre’nin basılması ‘Amerikan demokrasisi’ni nasıl etkiler?

6 Ocak’ta ABD’nin başkenti Washington’da yaşananları dünya, canlı yayında izlendi. Kongre binasının, 1812 Savaşı’ndan sonra ilk kez saldırıya uğramasının ‘Amerikan demokrasisi’ için tarihi bir gün olduğu değerlendiriliyor.

Amerika üzerine araştırma ve değerlendirmeleri ile tanınan Yunus Emre Erdölen, ABD tarihine geçecek olayları Sputnik’e değerlendirdi.

Bir tarafta şu anda seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir başkan ve onun Kongre’yi basan destekçilerinin hikâyelerinin olduğunu söyleyen Erdölen, konuya şu bakışı da katıyor:

“Diğer tarafta da görevdeki başkana sadakat mi, hukuk ve anayasa üstünlüğü mü ikileminde kalıp hukuk ve anayasayı seçenler var. Hatta aynı pusulada yer aldığı Başkan Yardımcısı Mike Pence bile Trump’a karşı geldi. Amerikan demokrasisi ve kurumları çok zor bir gün yaşadı. Her şeye rağmen kurumlar işledi ve Biden’ın başkanlığı onaylandı.”

Gösterilerin ülke çapına yayılmadan sona erdiğini ifade eden Erdölen, 20 Ocak’taki görev devir tesliminin gerçekleşeceği görüşünde. Ancak bu tören sırasında Trump’ın farklı bir tutum sergileyerek Biden’ın elini sıkmamak gibi teamülden uzak davranışlar sergileyebileceğini de ekliyor. Bunun Trump’ın kişilik ve tarzı ile çelişmeyeceğini belirtiyor.

‘Trump’ın kendi tabanındaki imajı bile zedelenmiş olabilir’

Peki, 6 Ocak’ta yaşananlar Amerikan demokrasisini sarstı mı? Erdölen, yaşananların sonuçlarının uzun vadede görüleceğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin Biden’ın başkanlığını daha da güçlendireceğini söyleyen Erdölen, şunları ekliyor:

“Bu olaylar yaşanmasaydı Trump, Biden’ın önüne engel çıkarabilir, yaptığı yorumlarla onu zor duruma düşürebilirdi. Ancak Trump’ın kendi tabanındaki imajı bile zedelenmiş olabilir. Biden dünkü açıklamasındaki sakin tavrı ve paniğe kapılmamasıyla başkanlığını güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde Biden kendisine karşı geleceklere bu geceyi hatırlatıp ‘bakın sizin savunduğunuz şeyler neye yol açtı ve ben neyi toparlıyorum’ diyecektir. Biden’ın dış politikada da elini güçlendirecek bu gelişme, kurumların işlerliği konusunda AB ile bu konuda olan bağlarını da pekiştirecektir.”

Dünyayı nasıl etkiler?

Erdölen, Amerika’da yaşananların dünyayı nasıl etkileyeceğini ise Barack Obama’nın başkan seçildiğinde yaşanan demokrasi örneği üzerinden ayrıntılandırıyor:

“Obama seçildiğinde ilk kez bir siyahi başkanın seçilmesinin demokratik dalga getirdiği yorumları yapılmıştı. Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve yaşananların da elbette birileri üzerinde etkisi olacaktır. Ama Trump’ın kendi partisinden isimlerin ve bağımsız yargıçların her şeye rağmen başkanı engellemesi farklı bir hikâye olarak demokrasileri etkileyebilir.”

Erdölen, Biden’ın göreve başlamasıyla birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir diyalog dönemi açılacağını da ekliyor.

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