SMA Bilim Kurulu üyesi, evlilik öncesi gen taraması ile ilgili merak edilenleri yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada SMA hastalığının tedavisine ilişkin çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Koca, “Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Peki, bu süreç nasıl yürütülecek? Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Bektaş, konunun ayrıntılarını Sputnik’e anlattı.

‘Aileler önceden SMA hakkında bilgi sahibi olabilecek’

Bu uygulama ile evlilik öncesi taramasında SMA riski taşıyan bireyler saptanacağını ve bu ailelerin önceden bilgilendirileceğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi: “SMA, dünyada 1/10.000 sıklıkta bir görülüyor. Türkiye’de akraba evliliği daha fazla olduğu için görülme sıklığı 1/6.000 olan bir hastalık. O yüzden de biz eğer evlilik öncesi tarama yapabilirsek tıpkı hemofili hastalığındaki gibi aileler önceden SMA hakkında bilgi sahibi olabilecek.”

Bu taramanın sonucunun kesinlikle evlilik için yasal bir engel oluşturmayacağını ifade eden Bektaş, bunun bir önlem adımı olduğunu kaydetti. Bektaş, hastalık durumunu öğrenen kişilerin yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olabilme yoluna gidebileceklerini de ekledi.

Doç. Dr. Bektaş ayrıca tarama için “Devlet tarafından karşılanacak ücretsiz bir tarama olacak” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.