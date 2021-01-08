Eczaneler de hastalar da bazı ilaçları bulamıyor

Her yeni yılın ilk aylarında olduğu gibi bu sene de hastalar hayati önem taşıyan ithal ilaçlara erişim konusunda zorluk yaşıyor. Sorun sadece hastaları değil eczacıları da zor durumda bırakıyor.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de ilaç fiyatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından euro kuru temel alınarak belirlendiğini, buna göre de ilaçlara zam yapıldığını söylüyor.

Son yıllarda döviz kuruna bağlı olarak yaşanan hareketlilikten dolayı ilaç fiyatlarında çok ciddi artış olduğunu belirten Ercanlı, “Bu nedenle genellikle kronik rahatsızlıklarda kullanılan ve yurtdışından ülkemize ithalatı gerçekleştirilen ürünlerde sorun yaşanıyor. Yurt dışındaki firmalardan ilaç temin edilemediği için de bu kriz ortaya çıkıyor” diyor.

Ercanlı, özellikle şubat ayında Sağlık Bakanlığı’nın vereceği zammı bekleyen firmaların ithalat sürecini yavaşlattığını ya da ithalatın zam sonrasına bırakıldığını belirtiyor. Ercanlı’ya göre, fiyat artışı senede bir kez yapıldığı için bu sorun yaşanıyor. Ercanlı, fiyat artışının yıl içerisinde birkaç kez yapılması gerektiğini her mecrada dile getirdiklerini söylüyor.

‘Eczacılar hasta ile karşı karşıya kalıyorlar’

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Bir eczacı için reçete geldiğinde ilacın olmaması ve hastayı bu nedenle geri çevirmesi en zor durumlardan bir tanesidir” diyor ve ekliyor: “Çünkü ülkemizde eczaneler sonuçta yüzde 90’ın üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şemsiyesi altındaki vatandaşlarımıza hizmet veriyorlar ve SGK kanalı ile ilaçlarını temin ediyorlar. Eczacı da faturasını bir an önce o ay içerisinde keserek kuruma iletmek istiyor. Fakat ilaç olmayınca bu sıkıntıları yaşıyorlar ve hasta ile karşı karşıya kalıyorlar.”

‘Eczaneler stokçu değil’

İlaç bulunamadığında ise ‘stokçuluk’ iddiaları gündeme geliyor. Ercanlı, bu iddiaları kabul etmiyor. Her ilaçta kare kod bulunduğunu aktaran Ercanlı, sözleri şöyle sürdürüyor: “Bakanlık, ilacın üretiminden hastaya ulaştığı ana kadar olan tüm süreci sistemsel olarak kontrol edebilme yeteneğine sahip. Dolayısıyla eczacıların ilacı saklaması çok zor.”

Ercanlı, en temel çözümün, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin hızlı bir şekilde güncellenmesi olduğunu belirtiyor. İkinci çözüm olarak da yerli ilaç sanayisinin dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor.

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