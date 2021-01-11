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    Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu

    Uzaktan eğitimde not verilmesine tepki: Erişemeyen öğrenciler ne olacak?

    © Sputnik / Sertac Kayar
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101111043555437-uzaktan-egitimde-not-verilmesine-tepki-erisemeyen-ogrenciler-ne-olacak/

    Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere not verilmesi ile ilgili “EBA’ya erişemeyen 6 milyon öğrenciye rağmen not verilmek istenmesi, eşitsizlikleri derinleştirecektir” açıklamasında bulundu. Kurul, performans değerlendirmesinin iptal edilmesini istedi.

    Diyarbakır’da, eğitim alanında yaşanan sorunları izleyip çözüm üretmek için Eğitim Sen, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin aralarında bulunduğu 42 kurum ve kuruluşun içinde yer aldığı Eğitim İzleme Kurulu, uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere not verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Koşuyolu Parkı’nda bir araya gelen ve Eğitim Sen, Genel İş, Tabip Odası, Mimarlar Odası, SES, CHP, HDP, DEVA, TİP gibi sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri burada açıklama yaptı.

    Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, uzaktan eğitim sürecinde performans değerlendirmesinin iptal edilmesini istedi.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu, uzaktan eğitim sürecinde performans değerlendirmesinin iptal edilmesini istedi.

    ‘195 bin öğrencimiz EBA'ya erişim sağlayamıyor’

    Eğitim İzleme Kurulu adına açıklamayı yapan Zuhal Sezer, “Diyarbakır’da 492.975 öğrencinin ve 26.588 öğretmenin etkilendiği etkilenenlerin toplumsal karşılığı olarak bütün bir şehri etkileyen bir sorunla karşı karşıyayız. Bu uygulamalara ısrar edilirse bir nesli kaybedeceğiz. İlimizde kayıtlı öğrenci sayısı 492.975dir. Bu yıl 8. sınıfı bitiren 47.228 öğrenciden 4300’ü örgün eğitime kayıt yaptırmamıştır. Örgün eğitim dışında kalan çocuklarımız için kaygılarımız var. Uzaktan eğitimle beraber Diyarbakır’da EBA'ya giriş yapabilen öğrenci sayısı oldukça düşüktür. İlimizde Ocak 2021 tarihi itibariyle 4500 civarında tablet dağıtıldığına göre en az 195 bin öğrencimiz EBA ya erişim sağlayamıyor. Bu öğrenciler derse giremedi diye performanslarını düşük vermek cezalandırmak değil midir? Eşitsizliği daha da derinleştirmiyor mu?” şeklinde konuştu.

    ‘EBA’ya erişemeyen 6 milyon öğrenciye rağmen, not verilmek istenmesi eşitsizlikleri derinleştirecektir’

    Uzaktan eğitimde öğrencilerin dersleri izlemek için gerekli teknolojik donanım, internet altyapısı ve bağlantılardan yoksun olduklarını ifade eden Sezer şunları söyledi:

    “Bu durum eşitsizliklere yol açmış, anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale gelmiştir. MEB pandemi döneminde ekonomik ve sosyal koşulları nedeniyle internete, bilgisayara ya da EBA’ya erişemeyen 6 milyon öğrenci bulunmasına rağmen, bu gerçeğin yok sayılarak öğrencilere not verilmek istenmesi, var olan eşitsizlikleri ve mağduriyetleri yok saymakla kalmayacak, aksine derinleştirecektir. Kaldı ki eğitime erişim açısından dezavantajlı durumda olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları her defasında dile getirmemize rağmen sorunların çözümü için hiçbir politika geliştirilmemiş ve bu durumdaki öğrenciler için de ciddi eşitsizliklere, haksızlıklara ve mağduriyetlere neden olunmuştur. Bu öğrencilere not verilecek olmasının akılla, pedagojiyle ve en önemlisi vicdanla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır.”

    ‘Performans değerlendirmeleri iptal edilmeli’

    MEB’e çağrı yapan Sezer “Öğrencilerimiz, notlardan ibaret değildir. Pandemi döneminde sınıfta kalan politikalar ortadayken, öğrencilere katılamadıkları dersler üzerinden not verilmesi doğru değildir. Salgın gerilediğinde okullarda yüz yüze telafi eğitimlerinin ardından öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Adil olmadığını bile bile not vermek, değerlendirme değil cezalandırmadır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. MEB, gereksinimi olan tüm öğrencilere hızla uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazları ve internet bağlantısını temin etmelidir. MEB, ifade edilen gerekçelerden dolayı, uzaktan eğitim döneminde yapılacak performans değerlendirmelerini iptal etmeli ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmalıdır” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Erişim, Not, EBA, Uzaktan eğitim, Diyarbakır
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