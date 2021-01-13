‘Türkiye egemenliğinden vazgeçmeyeceğinden ülkede F-35 parçalarının üretimi büyük olasılıkla sonlandırılacak’

Türkiye, işletmelerinin bu proje kapsamında çalışmaya devam ettiğini iddia ediyor. ABD, Türkiye’nin bu programdaki üyeliğinin halen askıda olduğunu hatırlatarak parça üretiminin kademeli olarak kısıtlandığını dile getiriyor.

Joe Biden’ın Beyaz Saray’a gelişiyle bu durum değişecek mi?

Rusya’daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, bu konunun Ankara ve Washington arasında müzakere konusu olmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Korotçenko’nun görüşüne göre, Türkiye milli egemenlik konusunda taviz verecek bir ülke olmadığı için F-35 parçalarının üretimi büyük olasılıkla aşamalı olarak durdurulacak.

'F-35 konusu Biden ve Erdoğan arasında müzakere konusu olacak'

Rus uzman şöyle konuştu:

“Türkiye’de F-35 savaş uçakları için parça üretiminin sürdürülmesi konusu ileride, Beyaz Saray ve Ankara, özellikle de Biden ve Erdoğan arasında müzakere konusu olacağı açık. Nükleer silah dışında, Türkiye’nin en güçlü ikinci NATO üyesi olduğunu düşünürsek bu, müzakere konusu ve alanıdır. Gerçi büyük olasılıkla ABD, Türkiye’yi Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma füze sistemini ülkenin birleşik hava savunma sistemine entegre etmeden vazgeçirmek için baskıyı sürdürecek. ABD ayrıca Türkiye ve Rusya arasında şu anda müzakere konusu olan ikinci anlaşmayı engellemeye çalışacak. Ancak Türkiye, ABD’nin baskısına rağmen ulusal egemenliğinden vazgeçmeyecek. Dolayısıyla Türkiye’de F-35 aksamlarının üretimi büyük olasılıkla sonlandırılacak”.

“Aynı zamanda Türkiye’nin, dünya silah piyasasında yeni anlaşmalar için önü açılmış oluyor, buna Rusya ile işbirliğinin derinleştirilmesi de dahil” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin hava-uzay sistemi artık yeni nesil hava savunma füze sistemlerinin üretimi için modern teknoloji alıcısı haline gelmek ve ayrıca S-400’ün bazı parçalarının üretiminde yer almak istediğini defalarca dile getirmişti”.

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