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    Sincar'da PKK ve Peşmerge arasında ateşkes

    Irak Türkmenleri Sincar Anlaşması’nın uygulanmasını istiyor

    © AFP 2020 / SAFIN HAMED
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101151043586437-irak-turkmenleri-sincar-anlasmasinin-uygulanmasini-istiyor/

    Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler gözetiminde imzaladıkları anlaşmayla başta PKK olmak üzere silahlı grupların Sincar'daki varlığının bitirilmesi ve bölgeden tasfiyesi öngörülüyordu. Sincar Anlaşması’na rağmen PKK’nın bölgeden hâlâ çekilmediği, aksine silahlarını Mahmur Kampı tarafına geçirdiği ileri sürüldü.

    Sputnik’in sorularını yanıtlayan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de bu iddiaları doğruladı ve “PKK’nın şehirlere intikal etmek gibi planları var” dedi.

    Erşat Salihi, henüz Sincar Anlaşması’nın yürürlüğe girmediğini anımsattı ve merkezi hükümete bağlı güçlerin bölgede yeniden kontrolü sağlayamadığını, bu nedenle de sahada bir boşluk oluştuğunu söyledi.

    ‘Anlaşmazlık yaşanan bölgelerde Irak ordusu ve bölge halkı güçlendirilmeli’

    PKK’nın silahlarını Mahmur tarafına geçirmesinin Irak Türkmenleri ve Bağdat yönetimi için büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Salihi, şunları kaydetti:

    “Irak hükümeti şu an maalesef soruna hiçbir şekilde müdahale etmedi. Özellikle Mahmur Kampı’nda PKK’nın bulunması, Irak tarafından ciddi şekilde takip edilmedi. Oraya giden gıda yardımları ancak Irak ordusunun ve polis teşkilatının gözetimiyle ulaştırılabiliyor.”

    Irak Parlamentosu’nun Amerikan askerlerinin bir an önce çekilmesinin sağlanmasını istediğini belirten Salihi, “Özellikle anlaşmazlık yaşanan bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeden Irak ordusunun ve bölge halkının güçlendirilmesi, silahlandırılması daha başarılı bir siyaset olacaktır” diye konuştu.

    Sincar Anlaşması

    Sincar Anlaşması, 9 Ekim 2020'de, Bağdat ile Erbil arasında, PKK'nın bölgeden çıkarılması için imzalanmıştı. Anlaşma sonrası Bağdat yönetiminin bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik kontrolüne başlaması planlanıyordu.

    Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    PKK, Bağdat, Erşat Salihi, Türkiye, Kerkük, Sincar, Irak
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