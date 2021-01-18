Veteriner hekimler de aşıda ‘öncelik’ istiyor

Koronavirüse karşı Türkiye genelinde aşılama kampanyası başladı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanırken kampanya, belirlenen öncelik sıralamasına göre devam edecek. Veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanları gibi ilk aşılanacak grubun içinde yer almaması ise eleştirilere neden oldu.

Konuyla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Konsey Üyesi Dr. Mustafa Uludağ, veteriner hekimlerin de diğer sağlık çalışanları gibi insanlarla direkt temas halinde olduklarını ve risk grubu içerisinde yer aldıklarını ifade etti.

Uludağ, hayvanların hastaneye tek başlarına değil sahipleri ile beraber geldiklerini, bu yüzden de pandemi sürecinde yüzlerce veteriner hekimin koronavirüse yakalandığını söyledi.

Hastalık riskine rağmen işlerini özveri ile yaptıklarını ifade eden Uludağ, kendilerinin risk grubu içerisinde yer almamasını ise “şaşkınlıkla” karşıladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile temas içinde olduklarını aktaran Uludağ, “Bakanlık yetkilileri, konu ile ilgili çalışma yaptıklarını ve birkaç güne kadar veteriner hekimlere de müjdeli haber vereceklerini ifade ettiler” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.