‘Aşılandık’ rehaveti ‘büyük tehlikeye’ kapı mı aralıyor?

Türkiye’nin kullanmaya başladığı Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısı etkisiz hale getirilmiş virüsten oluşuyor. Canlı olmayan virüs parçacıkları vücuda verilerek bağışıklık sisteminin virüsü tanıması sağlanıyor.

Nuriye Ortaylı, Kovid-19’a karşı aşılama başlasa da normale dönmenin “şimdilik” zor olduğunu belirtiyor:

“Aşı geldi diye rehavete kapıldığımız an sonuçlar yine kötü olmaya başlayabilir. Salgın şu anda zaten kontrol altında değil ve dikkat edilmezse her an yine vaka sayısında patlama yaşanabilir.”

2020 yılı Haziran ayında yapıldığı gibi Türkiye hızla normale dönerse bu kez kayıp sayısının daha fazla olabileceğini savunan Ortaylı, “Çok acı bedel öderiz ”diyor.

‘Enfeksiyon geçirme oranı yüzde 50 azalıyor’

Aşının hastalığa karşı bağışıklık kazanmada etkili olacağını kaydeden Ortaylı, insanların aşı olunca ister istemez “gevşeyeceklerini ve tedbirsiz davranacaklarını” söylüyor. Ortaylı’ya göre “asıl tehlike” de burada başlıyor:

“Aşılı kişilerin aşılanmayanlara göre enfeksiyon geçirme oranı yüzde 50 azalıyor. Biz bu aşıların hastalıktan koruduğunu biliyoruz fakat o insanların virüsü alıp bulaştırıp bulaştırmadıklarını henüz bilmiyoruz. Bu konu ile ilgili de henüz yayımlanmış bir açıklama yok. Aşılananların da sosyal mesafeye, dezenfeksiyona, maskeye ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.”

‘Nüfusu bağışık kılmaya yetecek sayıda aşı bağlantısı henüz sağlanmış değil’

Ortaylı, koronavirüsün bulaş hızının azalması için nüfusun en az yüzde 70’nin bağışıklık kazanması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

“Sağlık Bakanı’nın açıklamalarından yola çıkarak şunu diyebilirim ki bütün nüfusu bağışık kılmaya yetecek sayıda aşı bağlantısı henüz sağlanmış değil.”

‘Tünelin ucunda ışık göründü’

Vaka sayılarında son dönemlerde düşüşün yaşandığını anımsatan Ortaylı, bu düşüşü sadece uygulanan kısıtlamalara bağlamamak gerektiğini söylüyor. Ortaylı’ya göre, insanların salgını daha ciddiye alarak kendi tedbirlerini arttırmaları da düşüşte payı var.

Ortaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı sonrası hemen normal yaşama dönülemeyeceğine ilişkin mesaj vermesi gerektiğini belirtiyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, “Virüsün mutasyona uğramasını da dikkate alarak hem birey hem de toplum olarak daha dikkatli olmak gerekiyor. Sonuçta tünelin ucunda ışık göründü ve ilerleyen zamanda daha etkili aşılar da çıkacaktır” diyor.

