Siyasi partiler ABD’nin yeni yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinden umutlular

Joe Biden’ın yemin ederek ABD Başkanı olarak resmen göreve başlamasıyla Ankara’da tek soru soruluyor: Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği ne olacak? AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini Sputnik’e değerlendirdi.

Türkiye ve ABD’nin NATO içerisinde müttefik olarak yaklaşık 70 yıldır beraber olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, müttefiklik hukukunun, “uluslararası hukuk, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, güvenliğin bölünmezliğine saygı gösterildiği zaman anlamlı” olduğunu söyledi.

Çonkar, “ABD’nin müttefiklik hukukunu en ön planda tutarak Türkiye’ye yaklaşması beklentimizdir ve bu, Türkiye’nin hakkıdır” dedi.

Çonkar’a göre, ABD’nin yeni yönetimi, “bunları göz önünde bulundurarak açıklama yapmalı ve politikalarını belirlemeli.”

‘ABD ile aramızda ciddi sorunlar var’

İYİ Parti, ABD ile Türkiye’nin arasında ciddi sorunlar olsa da bunların aşılabileceği kanaatinde.

İYİ Parti Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin, “Bu sorunların öncelikle diplomasi yoluyla giderilmesine çalışılacağı kanaatindeyim. İki taraf da bu konuda gayret sarf edecektir” dedi.

ABD’nin yeni yönetiminin Türkiye’ye karşı önyargılı ve diplomasiyi dışlayan bir “yanlış içinde olacağını tahmin etmediğini” belirten Sezgin’e göre, “Türkiye’ye böyle bir yaklaşım izlemek ABD’nin stratejik çıkarlarına da aykırı.”

“ABD’yle biraz daha kurumsal ilişkiler olacak”

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre ise eski Başkan Donald Trump döneminde Türkiye ile liderden lidere diplomasi yoluyla “hiçbir meselenin çözülemediğini” savundu.

Emre, Biden’ın gelmesiyle beraber iki ülke arasında “daha kurumsal ilişkilerin olacağını düşündüğünü” söyledi.

Biden’nın Obama döneminde başkan yardımcısı olarak çok tecrübelendiğini belirten Emre yine de ihtiyatlı:

“Ortadoğu ve Balkanları iyi tanıdığını düşünüyor. Bu yüzden yeni başkanın kendi politikası ne kadar gündeme gelecek, bu ne ölçüde Amerikan kurulu düzenini yansıtacak bunu yıllar içerisinde göreceğiz.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.