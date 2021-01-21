Araştırma: Türk halkının yüzde 44’ü aşı yaptırmayı düşünmüyor

StratejiCo ile ERA işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre yüzde 44 aşı yaptırmayı düşünmüyor, yüzde 56 ise yaptıracağını belirtiyor. Aşıya erişim ve aşılama planlanması konusunu yeterli bulanların oranı yüzde 27. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44’ü finansal geleceğine olumsuz bakıyor.

Kovid-19 ve sonrasının hayatın nasıl etkilediğini ve pandeminin insan psikolojisinde yarattığı değişimler hakkında StratejiCo ile ERA bir araştırma gerçekleştirdi. Aralık ayında 12 şehirde 18- 55 yaş arasındakilerle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 48’i hükümetin koronavirüs önlemlerinde başarılı olduğunu söylerken, aşıya erişim ve aşılama planlanması konusunu yeterli bulanların oranı yüzde 27. Sağlık Bakanı’nı başarılı bulanların oranı Mayıs ayında yüzde 89’ken bu oran Aralık ayında yüzde 66’ya geriledi.

Kovid-19 konusunda kendini bilgili görenlerin oranı yüzde 80’ken, bu salgından ‘çok endişe duyduğunu’ söyleyenlerin oranı ise yüzde 81.

Katılımcıların yüzde 79’u salgının ailesinin finansal durumunu etkilediğini belirtti

Araştırmaya katılanların yüzde 79’u Kovid-19 salgının ailesinin finansal durumunu etkilediğini ifade ederken, sosyal hayatını etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 90 ve kendi çalışma durumunu etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 76.

Yapılan araştırmaya göre 4 kişiden 3’ü yakınlarıyla bir araya gelmiyor. Katılımcıların yüzde 42’sinin yakın çevresinde koronavirüs teşhisi konan en az 2 kişi var, yüzde 14’ü ise koronavirüsü atlatmış.

Yüzde 70 Kovid-19’un ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 70’i Kovid-19 salgınının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirtirken, fiziksel sağlığını etkilediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 54. Katılımcıların yüzde 9’u da salgın nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Nisan’da yapılan araştırmada işe giderek çalışmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48’ken bu oran Aralık ayında yüzde 78’e çıktı. Yüzde 69 da işini kaybetme kaygısı yaşıyor.

Finansal geleceğine olumsuz bakanların oranı yüzde 44

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44’ü finansal geleceğine olumsuz bakıyor; sadece yüzde 6 finansal geleceğinin daha iyi olacağını düşünüyor. Finans durumunun aynı kalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 36’yken, bu konu hakkında fikrinin olmayanların oranı yüzde 13.

Yüzde 65 koronavirüs salgınından sonra günlük alışverişinde fiyatlara daha çok önem veriyor

Günlük alışverişte fiyatlara koronavirüs öncesine göre daha fazla önem verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 65’ken, sadece yüzde 3 daha az önem verdiğini belirtti. Yüzde 28 aynı derecede önem verdiğini, yüzde 4 ise fikrinin olmadığını belirtti.

Araştırmaya göre koronavirüs pandemisinden önceki tüketim alışkanlıklarına döneceğini söyleyenlerin oranı yüzde 15, kesinlikle dönmeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 10, kısmen döneceğini belirtenlerin oranı yüzde 55 ve fikri olmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 20.

Aşı yaptırmayı düşünmeyenlerin oranı yüzde 44

StratejiCo ile ERA işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre yüzde 44 aşı yaptırmayı düşünmüyor, yüzde 56 ise yaptıracağını belirtiyor.

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