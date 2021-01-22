TBMM Adalet Komisyonu üyeleri Enis Berberoğlu kararına ne diyor?

Eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu söyledi ve "Kararlar uygulanmak için vardır" dedi. Herkesin yanıtını aradığı soru ise şu: “Bundan sonra ne olacak?”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı Sputnik’e değerlendiren AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can, AYM’nin verdiği kararları eleştirerek konuya girdi. AYM’nin “iç hukuk yollarının üzerinde bir temyiz mahkemesi gibi davranmaya başladığını” söyledi ve ekledi:

“Yargıtay’da kesinleşmiş karar üzerine Anayasa Mahkemesi’ne gidilir ve Yargıtay’ın verdiği karar üzerine değerlendirme yapacak olursa o zaman Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde bir temyiz mahkemesi gibi olur.”

‘Berberoğlu için tersine işlem teorisi devreye girer’

Can, AYM’nin kararlarının yasama, iç tüzük ve kanun hükmünde kararnameler için verdiği kararlar açısından bağlayıcı olduğunu savundu. Can, “Yoksa bireysel başvurularda kendisini temyiz mahkemesi yerine koyarsa sıkıntı doğar ve hukuk devletinde böyle bir şey yoktur” dedi.

Enis Berberoğlu’nun durumuyla ilgili de “Mahkeme tekrardan durdurma kararı verirse top bu kez TBMM’ye gelir. Eğer ki TBMM’ye gelirse tersine işlem teorisi devreye girer” diye konuştu.

‘Yargı ve yasama da gereğini yapmalıdır’

CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Zeynel Emre ise sözlerine, “Anayasa Mahkemesi’nin ilk kararına uyulmalıydı keza TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı da bu karara uyulması gerektiğini söylemişlerdi. Fakat yerel mahkeme buna uymadı” diye başladı.

Emre, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye’nin en yüksek mahkemesi olduğunu anımsattı ve “Yargı ve yasama da gereğini yapmalıdır. Kararına uyulmuyorsa o zaman kim, neye göre Türkiye’de hizmet verecek” diye sordu.

‘Yerel mahkemenin AYM kararlarına uymaması hukuki facia’

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Ayhan Erel de en üst mahkeme olan AYM’nin kararlarına alt mahkemenin uymamasını “hukuki facia” olarak niteledi.

Erel, “Tarafsız olması gereken bir yerel mahkemenin, Enis Berberoğlu’nun dünya görüşünü dikkate alarak Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum demesi hukuka, adalete olan güvenin daha da azalmasına sebep olur” dedi.

İYİ Partili Erel’in iddiasına göre ise yerel mahkeme AK Partili bir siyasi hakkında aynı kararı veremez.

Ne olmuştu?

Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 17/25 Aralık sürecinde durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla tutuklanmış ve milletvekilliği düşürülmüştü.

İç hukuk yollarını tüketen Berberoğlu, bunun üzerine AYM’ye kişisel başvuruda bulunmuştu. AYM de 17 Eylül 2020'de verdiği kararla Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vermişti.

Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin kararını uygulamayarak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Yerel bir mahkemenin, aldığı kararlar tüm mahkemelerce bağlayıcı olan AYM’nin kararına itiraz etmesi büyük tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmaların ardından Berberoğlu'nun avukatları, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuş, AYM de bir kez daha “ihlal” kararı vermişti.

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